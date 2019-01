A zecea sambata de proteste la Paris: "Vestele galbene" se aduna pe Champs Elysees

Ziare.

Vestele galbene se intalnesc in apropierea Champs Elysees, pe esplanada din apropierea cladirii in care are sediul Adunarea Nationala si langa Turnul Eiffel, numarul lor fiind asteptat sa creasca pe parcursul zilei.Luni, pentru a incerca sa linisteasca protestatarii, presedintele francez Emmanuel Macron a lansat "marea dezbatere nationala" de doua luni in Franta cu o scrisoare deschisa de 2.330 de cuvinte catre intreaga tara, svrie Reuters.Scrisoarea, publicata in ziarele franceze de luni, marcheaza inceputul unei consultari nationale in care cetatenii sunt invitati sa isi ofere opiniile privind patru teme centrale: taxele, organizarea statului si a administratiei publice, tranzitia ecologica si cetatenia si democratia.Presedintele si administratia sa de centru au fost pusi sub o presiune intensa din noiembrie din cauza unei taxe ecologice asupra combustibilului, acest lucru dand nastere miscarii Vestelor Galbene. Desi s-a renuntat la taxa, protestele au continuat pe fondul unor nemultumiri mai largi privind guvernul.In afara oraselor, Vestele Galbene continua sa blocheze intersectii prin proteste spontane prin care cer scaderea taxelor pentru alimente si bunurile esentiale si cresterea puterii de cumparare.