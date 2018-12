Allez Les Jaunes! Explodeaza mamaliga frantuzeasca

(Sursa - inclusiv pentru datele din paragrafele urmatoare -: AICI)

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Dupa doar patru luni,s-a transformat peste noapte in), iar Parisul a devenit campul de lupta al unei armate dezordonate de revoltati, radicali si extrem de diversi, care se razboiesc violent cu fortele politienesti.: in vreme ce Franta este de doua ori mai putin poluata decat Germania (5,12 fata de 9,47 tone dioxid de carbon/locuitor), pragmatica Angela Merkel a decis sa opreasca centralele nucleare germane - cel mai putin poluante centrale electrice - pentru a putea consuma rezervele proprii uriase de carbune in termocentrale - cele mai poluante dintre centralele electrice, iar inadecvatul Macron se joaca de-a salvatorul planetei, crescand pretul motorinei la pompa cu 23% intr-un an si aducand pretul acesteia la nivelul pretului benzinei. Asta dupa ce, inca din anii 50, Parisul a subventionat productia de motoare Diesel, facand din Peugeot unul din liderii mondiali in domeniu, iar in ultimele decenii companiile care cumparau masini cu motoare pe motorina plateau TVA redus.O succesiune incredibila de presedinti nepotriviti a adus Franta de la statutul de regina a hegemoniei bipolare franco-germane a Uniunii Europene la statutul de membru al plutonului continental, asa cum se observa din tabelul de mai jos cu indicatorii PIB/locuitor din tarile vestice (raportati la media UE):Francezii se compara obsesiv cu vecinii lor din est, germanii si constata ca, in ultimii ani, incepe sa se adanceasca o discrepanta majora intre cele doua state.Iata, de exemplu, cum arata evolutia indicatorului PIB/locuitor in Franta, respectiv Germania: dupa ce intreaga perioada postbelica, cele doua state au avut performante similare, dupa 2012 apare o departajare neta, astfel incat: germanii au o datorie publica de 64% din PIB, iar francezii sunt mult mai indatorati, cu 99% din PIB; germanii au incheiat anul 2017 cu un excedent bugetar de 1%, iar francezii cu un deficit bugetar de 2,6%. In vreme ce germanii au un export de 40% din PIB, francezii se chinuie cu doar 20% din PIB export: mai mult, Germania are un excedent comercial de 281 miliarde $ (aproape 8% din PIB), iar Franta are un deficit comercial de 90 miliarde $ (aproape 3,5% din PIB).De ce oare? Simplu,: daca Germania are o forta de munca de 46 milioane de oameni (56% din populatie), Franta se margineste la 30 milioane oameni forta de munca (doar 44% din populatie, cu o treime mai jos decat Germania) . Iata, bunaoara, germanii cheltuie pentru educatie peste 11% din buget, iar francezii doar 9,6%, nemtii aloca aproape 20% din buget pentru sanatate, iar francezii sub 16% din buget. Ei, dar cine vrea sa fie o putere globala? Francezii cheltuie 872$/locuitor pentru armata, iar nemtii doar 545$/locuitor! Daca Germania este comod instalata pe locul 3 in clasamentul mondial al competitivitatii, Franta se pozitioneaza undeva pe locul 17;La situatia in care se afla de multi ani, Franta ar fi avut nevoie de un lider cu un program clar si pragmatic, care sa trateze bolile care fac tara sa decada in plan secund. Numai ca politehnologii lafaiti pe sofalele TV au planuit un "produs de sera" si au inventat "politicianul de tip nou", care sa preia fraiele Europei de la obositaAngela. Pentru a-i netezi drumul lui "Putin de Paris", produsul birocratiei adica, l-au adus in situatia de a intra in turul II contra diabolizatei Marine Le Pen, prin inventarea unui candidat vulnerabil al dreptei, pe sarmanul Francois Fillon, vinovat de pacatul mioritic de a-si angaja propria sotie pe post de "expert parlamentar" (Serios? Ce lipsiti de imaginatie sunt si astia...) . Macron a castigat cu voturile celor din marile orase (in special Paris), cu voturile tinerilor si cu cele ale salariatilor cu venit mediu, adica exact cei care acum ii cer demisia in strada.Ingineria noului secol este, fara indoiala, inventarea unui erou modern, nascut din manualele cele mai putin subtile de corectitudine politica: nici de dreapta nici de stanga, unificatorul europenilor care alunga "fiara nationalista" de la Roma, de la Viena, de la Budapesta sau de la Varsovia, opusul programatic al "desuetului" Donald Trump; numai ca ingineria sociala nu poate fi controlata la infinit si eroul s-a dezumflat in mai putin de doi ani, sfarsind penibil ca un Ceausescu de, incercand sa cumpere pacea cu 100 de euro in plus la salariu.Creatorii "legendei" Macron n-au inteles prea bine mediul in care traiau: francezii s-au cam saturat rapid de un ciudat care dorea sa lupte cu incalzirea globala, nu cu somajul urias de acasa; polonezii s-au saturat la fel de rapid de un fals Napoleon, care, in loc sa se dedice nobilei ocupatii a cuceririi voluptoaselor contese Walewska, le dadea lor lectii de politica de cadre, iar Trump se amuza teribil de cel care se juca de-a presedintele Statelor Unite Europene. De la inaltimea unei cote de aprobare populara de 43%, presedintele unei Americi care duduie se uita acum condescendent la presedintele francez aprobat de doar unul din cinci concetateni.. Revolutia de la 1789 a fost una extrem de sangeroasa, condusa de precursori ai abominabilului cuplu Lenin-Trotki;. Intamplator sau nu, in pofida perioadei de glorie aparenta a lui Bonaparte, Franta post-revolutionara a cedat Europa germanilor si restul lumii englezilor. Probabil ca un Bourbon nu s-ar fi gandit niciodata sa vanda, care pe atunci era un teritoriu imens cuprinzand actualele stateprecum antipaticul Francois Mitterrand, fanatul Jacques Chirac sau exoticul micut Nicolas Sarkozy, cel care a purtat talonete ortopedice la intalnirea cu Obama, pentru a parea mai inalt, si care a insistat pentru "primavara libiana", cu motivatia ascunsa de a scapa cumva de mitutorul sau, Muammar Al Gadafi.Dar revolutionarii de profesie nu cedeaza, ci persevereaza, poate intr-o zi isi vor depasi propriile standarde si vor instaura a VI-a republica, cu un binemeritat presedinte precum Jean-Luc Melenchon, un marxist de tip Brejnev corcit cu Che Guevara si cu destin neimplinit. Acest tanar si inflacarat revolutionar in varsta de 67 de ani a fost un cuminte si cenusiu birocrat al Partidului Socialist Francez, partid care sub Mitterand parea incremenit la putere ca PCUS sub Brejnev. De-a lungul carierei sale de activist de partid, Melenchon a urcat disciplinat toate treptele, de la consilier local si senator pana la ministru. Numai ca in anul 2008, lovit de criza varstei mijlocii la varsta de 57 de ani, Melenchon a preferat ca, in loc sa se indragosteasca de vreo pustoaica ori sa-si cumpere o masina sport cu doua locuri, sa se faca mai bine revolutionar, pentru a simti adrenalina. Melenchon si-a intemeiat astfel propriul partid marxist, care propune impozit de 100% pe veniturile de peste 360.000 euro pe an si legalizarea canabisului.Uimitoare este pasivitatea bolnavicioasa cu care peste 67 de milioane de francezi asista la frenezia unei veritabile revolutii-iste, in care cateva zeci de mii de oameni cer, de fapt, salarii ca in Germania pentru munca precum in Grecia si care reclama supra-impozitarea "bogatilor" si reintarirea odioasei "taxe pe avere", care a otravit decenii la rand viata unui sfert dintre francezi vinovati doar pentru ca locuiau in marile orase, la Paris in special.