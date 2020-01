Cea mai lunga greva din istoria Operei din Paris: pierderi de 12 milioane de euro in 3 saptamani

Ziare.

"In ultimii 30 de ani, este vorba despre" din cauza acestei greve, au afirmat reprezentantii institutiei care dateaza deIn lumea culturala, miscarea sociala lansata in tara la 5 decembrie contra proiectului de reforma a pensiilor, afecteaza doar Opera si Comedia Franceza.In comparatie, greva din 2007 fata de o prima reforma a "regimurilor speciale" a provocat anularea a 17 spectacole si pierderi de 3,2 milioane de euro.Balerinii de la Opera, singurii care ies la pensie la varsta de 42 de ani, apara acest regim care dateaza din vremea regelui Louis XIV (1638-1715). Ei au refuzat recent o propunere potrivit careia reforma ar intra in vigoare pentru balerinii angajati dupa 1 ianuarie 2022.Stagiunea va fi reluata din 11 ianuarie si ministerul Culturii a afirmat pentru AFP ca "discutiile cu managementul si reprezentantii personalului vor continua".In culise si in studiouri, pregatirile pentru viitoarele opere par a se desfasura normal: baritonul francez Florian Sempey a scris pe Twitter ca este "fericit" sa revina in "Barbierul din Sevilla, prima opera pe afis; balerinul Hugo Marchand a publicat pe Instagram un videoclip in care isi repeta rolul din baletul "Giselle".Numeroasele spectacole anulate au dus la o "importanta diminuare a fondurilor", potrivit institutiei."Acest lucru va afecta investitiile pentru stagiunile urmatoare, in special pentru lucrarile prevazute. Vor fi repercusiuni financiare privind functionarea si bugetele", precizeaza institutia, care a sarbatorit anul trecut 350 de ani.Daca grevele tehnicienilor de la Opera au loc in mod obisnuit din anii '70, cea a balerinilor este inedita, la fel si prezenta dansatorilor in strada.Unele greve raman memorabile, precum cea din 1998, declansata, in ultimul moment, de cor, inaintea unei reprezentatii cu "Traviata". Conducerea a decis anularea spectacolului din acea seara, in fata protestelor publicului deja instalat in sala.Potrivit fostului director, "trebuie avut in vedere un sistem care poate sa ajuta formarea si pensionarea in asa fel incat sa asigure balerinilor un venit dupa ce parasesc Opera, pentru ca multi dintre ei se afla in mare dificultate".Statul contribuie cu jumatate din finantarea fondului de pensii pentru Opera (14 milioane de euro pe an, pentru aproape 1.900 de cotizanti).