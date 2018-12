Cum incearca Rusia sa amplifice protestul din Franta

Ziare.

Sute de conturi social media pro-ruse au incercat sa amplifice protestele care au avut loc in Franta, la fel si site-uri ca RT si Sputnik, potrivit unor analize The Times si Alliance for Securing Democracy.Reteaua de conturi a emis mesaje pe Twitter, care aveau in centru violentele si haosul din timpul protestelor "vestelor galbene".Manifestatiile au inceput luna trecuta, iar de atunci, zilnic, un numar de 200 de conturi monitorizate au transmis aproximativ 1.600 de mesaje si repostari.Potrivit unei analize facute de New Knowledge, companie de securitate cibernetica, conturile au dezinformat folosind fotografii cu protestatari raniti in timpul altor evenimente, pentru a arata brutalitatea politiei franceze, scrieDupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a reusit cu succes sa evite atacurile cibernetice, care au reprezentat o incercare a Kremlinului de a destabiliza campania sa prezidentiala din 2017, acum Rusia pare sa fie in spatele unui nou atac.Potrivit, 600 de conturi de Twitter cunoscute ca promotoare ale viziunilor Kremlinului folosesc zilele acestea ca principal hashtag #giletsjaunes, potrivit Alliance for Securing Democracy, unitate a German Marshall Fund din SUA, care monitorizeaza aceste conturi si alte activitati pro-Kremlin.Conturile de Twitter monitorizate de ASD publica, de regula, stiri din Statele Unite si Marea Britanie, insa protestele din Franta au dominat activitatea lor, cel putin in ultima saptamana, a spus analistul Bret Schafer. "Este un indicator destul de puternic al faptul ca exista un interes in amplificarea conflictului" in cazul publicului din afara Frantei, a mai spus el.O mare parte dintre materialele publicate pe Twitter au fost lansate de publicatii media de stat, inclusiv site-ul Sputnik si reteaua de televiziune RT, dar si de Ruptly, agentie de stiri video din Germania, care apartine RT.De exemplu, RT a transmis ca 12 dintre jurnalistii sai au fost raniti in proteste, mult mai mult decat alte organizatii media.Si Sputnik si RT au raportat in ultimele zile ca politia franceza nu il mai sustine pe Macron si ca se alatura protestatarilor. Sursele lor au fost reprezentanti de la doua sindicate mici de politie care, impreuna, au primit mai putin de 4% dintre voturi la alegerile nationale ale sindicatelor de luna aceasta.Sputnik si RT au prezentat si o inregistrare video - care a fost preluata la scara larga pe conturile franceze de social media - in care politisti din orasul Pau isi dadeau jos castile, fapt descris ca semn de solidaritate cu manifestantii. Jurnalistii aflati la fata locului si politistii au spus ca descrierea nu este adevarata. Ei au precizat ca unii politisti si-au indepartat castile pentru a vorbi cu protestatarii inainte de a le pune inapoi pe cap.Niciuna dintre cele doua retele nu au comentat.Nu este clar daca recentele relatari facute de presa rusa ori de conturile de Twitter pro-Kremlin au impact asupra opiniei publice din Franta. Desi RT si Sputnik au versiuni in limba franceza ale site-urilor lor, acestea sunt urmarite de un numar limitat de utilizatori, iar Facebook a fost principalul canal social media pe care au fost publicate informatii despre "vestele galbene".Un purtator de cuvant al Facebook a declarat pentru Bloomberg News ca orice "continut care promoveaza violenta" este blocat si eliminat de pe platforma "imediat ce aflam de existenta lui".