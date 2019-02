Disputa dintre Franta si Italia - doar o "intrecere in prostie" sau noul mod de a face politica in Europa?

Exista insa si o parte buna

Ziare.

com

Saptamana aceasta, Franta si-a rechemat ambasadorul din Italia, acuzand guvernul populist de la Roma de lansarea unor "atacuri fara baza" prin care ar incerca o manipulare in scopuri electorale, inainte de alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc in luna mai.Aceasta criza diplomatica, cea mai grava de la al Doilea Razboi Mondial incoace, potrivit ministului francez de Externe, este inceputul unei noi ere, scrie Alemanno in Politico La nivelul Uniunii Europene, nu am putut vorbi pana acum de o politica cu adevarat europeana, spune Alemanno, care da chiar exemplul alegerilor pentru Parlamentul European. In acest caz, alegatorii din tarile membre isi exprima optiunea, la date diferite, pentru partide si candidati din tara lor, care promoveaza in timpul campaniei programe nationale. De-a lungul ultimelor sase decenii, liderii nationali au intervenit foarte rar in problemele interne ale altor tari."Toate acestea ar putea fi de domeniul trecutului". Liderii guvernului populist al Italiei - seful partidului antisistem Miscarea 5 Stele, Luigi Di Maio, si cel al formatiunii de extrema dreapta Liga, Matteo Salvini - si-au dat seama ca pot castiga puncte electorale acasa amestecandu-se in chestiunile interne ale unei alte tari.Salvini a pus criza imigrantilor pe seama trecutului electoral al Frantei si i-a indemnat pe francezi sa voteze impotriva presedintelui Emmanuel Macron la alegerile europene. La randul lui, Di Maio s-a intalnit cu liderii miscarii "Vestele Galbene", care este extrem de critica la adresa lui Macron.Nu este pentru prima oara cand asistam in Europa la astfel de provocari personale, mentioneaza Alemanno, amintind de tensiunile dintre Germania si Grecia din timpul crizei din zona euro, cand se punea problema unui Grexit.Insa Franta si Italia au dus disputa la un nou nivel, continua specialistul. Mai exact, "". Publicul isi poate face astfel o idee in legatura cu neintelegerile profunde care stau in calea procesului de luare a deciziilor la nivelul UE, inclusiv in ceea ce priveste migratia.Este o "disputa puternic emotionala", care risca sa dezgroape nemultumiri istorice si sa readuca la viata prejudecati culturale.Potrivit lui Alemanno, "acest tip de disputa bilaterala publica ar putea crea un nou spatiu politic in care sa poata fi dezbatute provocari europene comune".Unul dintre avantajele acordarii unei mai mari atentii de catre liderii nationali problemelor interne ale vecinilor lor este acela ca in loc sa-i scoata tapi ispasitori pe "birocratii fara chip" de la Bruxelles pentru probleme din Europa, asa cum se intampla mereu, vina este transferata asupra celor cu adevarat responsabili: capitalele nationale."Un politician care critica un alt lider din UE pentru un comportament politic pe care il considera inacceptabil nu ar trebui sa fie vazut ca subminand unitatea europeana. Mai degraba, se trag la raspundere unii pe altii in fata electoratului national si european deopotriva", arata Alemanno.Di Maio si Salvini, care candideaza unul impotriva celuilalt la alegerile din mai, incearca sa foloseasca tensiunile din Franta pentru a-si revitaliza baza politica, iar acest lucru este "o dovada a europenizarii spatiului politic" al UE."Partidele nationale cauta sprijinul aliatilor de pe intreg continentul pentru a-si transforma proiectele nationale in realitate", noteaza Alemanno, care antincipeaza ca aceasta tendinta va lua amploare in perioada urmatoare, iar Europa ar trebui sa imbratisseze "ruptura"."Aceasta transformare a conversatiei politice ar putea elibera UE de catusele care i-au impiedicat progresul pentru prea mult timp", incheie Alemanno.C.S.