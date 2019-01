Efectele crizei "vestelor galbene": Doi francezi din trei nu au incredere in guvern privind viitoarele reforme

Ziare.

Ancheta, citata de portalul RTL, a fost realizata online in 27-28 decembrie 2018 pe un esantion reprezentativ de 1.967 de persoane in varsta de peste 18 ani.De fapt, doar 33% dintre persoanele intervievate declarau ca au incredere ca guvernul va actiona in sens pozitiv in legatura cu reforma institutiilor. Acest nivel de incredere nu atinge decat 32% in ceea ce priveste reforma asigurari-somaj si 29% in legatura cu cea a pensiilor.Aceasta neincredere a crescut in urma crizei provocate de miscarea "vestelor galbene", care a cuprins intreaga tara de peste o luna si jumatate.Daca increderea ramane aproape intacta in randurile simpatizantilor REM /La Republique en Marche/ (peste 80% pentru fiecare din aceste reforme), ea este totusi foarte slaba printre sustinatorii Adunarii Nationale (fostul Front Popular) si Frantei Nesupuse/PCF (intre 15% si 25%).Ancheta demonstreaza totodata dorinta francezilor de a se implica mai mult in viata politica, in special in dezbaterea instituirii unui referendum al initiativei cetatenesti (RIC), promovat de "vestele galbene".Circa 80% dintre persoanele intervievate se declara favorabile acestui tip de referendum pentru a propune o lege, 72% pentru a abroga o lege, 63% pentru a pune capat mandatului unui ales, iar 62% pentru modificarea Constitutiei.Daca simpatizantii Adunarii Nationale si ai Frantei Nesupuse/PCF sunt foarte favorabili instituirii acestui gen de referendum (peste 77%), simpatizantii REM sunt mai rezervati in aceasta problema.