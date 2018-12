Erdogan, ingrijorat de situatia din Franta: Nu migrantii sau musulmanii, ci propriii cetateni zdruncina securitatea Europei

Ziare.

Europa a esuat in ceea ce priveste democratia si drepturile omului - este interpretarea lui Erdogan, citat Le Figaro.El a tinut sa adauge ceea ce se intampla arata ca nu migrantii sau musulmanii, ci propriii cetateni zdruncina securitatea Europei, conform Anadolu.Erdogan a criticat, la Istanbul "violenta disproportionata", a fortelor de ordine.El sustinut ca dezaproba atat haosul creat de protestatari, cat si utilizarea disproportionata a fortei impotriva acestora si a adaugat ca urmareste situatia cu preocupare."Dezordinea domneste pe strazile a numeroase state europene, incepand cu Parisul. Televiziunile, ziarele, abunda de imagini cu masini incendiate, de riposte dintre cele mai violente ale politiei impotriva manifestantilor", a declarat presedintele turc."Priviti putin ceea ce fac politistii celor care criticau politistii nostri!", a afirmat Erdogan, care considera ca Europa "a esuat in privinta democratiei, statului de drept si libertatii".Conform Anadolu, presedintele turc a mai afirmat ca securitatea si bunastarea Europei nu sunt zdruncinate de musulmani sau de migranti, ci de propriii cetateni. Parisul a fost din nou sub asediu sambata , cu mii de politisti pe strada, scosi ca sa tina in frau o noua serie de proteste ale "vestelor galbene", cea de a patra. Si de aceasta data au fost inregistrate violente, insa fortele de ordine au actionat mult mai prompt, astfel ca incidentele au fost mult mai putine fata de sambata trecuta.Traficul a fost oprit pe zeci de strazi din centru, in timp ce Turnul Eiffel si muzee faimoase ca d'Orsay, Centre Pompidou si Luvru au ramas inchise. In plus, meciurile de fotbal au fost amanate, iar restaurantele si magazinele au tras obloanele.Fortele de ordine au retinut peste 1.000 de persoane, iar cateva sute dintre acestea au ajuns dupa gratii. Cu toate acestea, au existat masini incendiate si magazine devastate, insa mult mai putine decat saptamana trecuta.Proteste similare au avut loc in alte cateva zeci de orase din Franta, iar in unele locuri s-au produs si violente. In general a fost vorba de gasti de tineri cu fetele acoperite care au provocat fortele de ordine aruncand cu obiecte sau devastand spatiul public.