"Franta se prabuseste": Clipul viral care arata haosul din tara zguduita de proteste - incendii, fum, zgomot infernal (Video)

"Franta se prabuseste" este comentariul clipului care are o durata de 23 de secunde si aproape 3 milioane de vizualizari, fiind distribuit de 76 de mii de ori.Clipul video este filmat de la o inaltime de zeci de metri si arata haosul pe de strazi, in fundal fiind sunete de impuscaturi si bubuituri, iar jos se vad incendii si fum, dar si sute de oameni, multi imbracati cu deja celebrele veste galbene.Amintim ca Parisul a fost din nou sub asediu, sambata, cu mii de politisti pe strada , scosi ca sa tina in frau o noua serie de proteste ale "vestelor galbene", cea de a patra. Si de aceasta data au fost inregistrate violente, insa fortele de ordine au actionat mult mai prompt, astfel ca incidentele au fost mult mai putine fata de sambata trecuta