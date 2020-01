Gherila urbana la Strasbourg: 200 de masini au fost incendiate de Revelion

Ziare.

Situatia este comparabila celei de acum 20 de ani, constata Robert Hermann, presedintele Eurometropol din Strasbourg si adjunct al primarului insarcinat cu securitatea orasului, potrivit France Bleu Alsace "Am revenit la perioade pe care le credeam depasite pentru a vedea atatea distrugeri si parcari afectate de vehicule in flacari", explica acesta.Primaria a luat totusi unele masuri de precautie, inlaturand masinile scoase din circulatie, containere si pubele."E aberant, este enorm. Fenomenul afecteaza cartierele populare. Ma gandesc la familiile aflate deja in dificultate care se trezesc dimineata si nu-si mai gasesc masina, din cauza acestor indivizi", a spus el.Adjunctul primarului din Strasbourg asteapta ca justitia sa se sesizeze rapid de aceasta situatie si sa riposteze."Toate acestea indica o vointa manifesta, inainte de sosirea Anului Nou, de a profita de aceasta noapte pentru a se deda la astfel de actiuni", a declarat Robert Hermann retelei France Bleu Aceste tulburari sunt urmarea unei "luni agitate la Strasbourg". Incendierile au fost comise "metodic, intr-un mod sistematic, in parcari, (...) masinile fiind incendiate unele dupa altele cu dispozitive cu aprindere intarziata, sau cu sisteme cu jeturi de benzina si de flacari", a indicat el.Mai multi pompieri si politisti care au intervenit au fost raniti, dupa ce au fost atacati cu pietre. Printre cei retinuti in urma incendierilor se afla persoane foarte tinere, fiind prinsi chiar si copii de 10 ani."Avem pompieri raniti si socati cum nu v-ati imagina. O problema foarte serioasa este aceasta atmosfera incordata de razboi de gherila urban in crestere, ultraviolent, cu bandele organizate", a transmis si Thierry Carbiener, presedintele consiliului de administratie al serviciilor de salvare din regiune.