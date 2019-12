Haos in Franta: Vacanta de Craciun incepe cu blocaje uriase in sistemul de transport provocate de grevisti

Ziare.

O perioada asteptata cu speranta de Guvern, o pauza pentru sarbatorile de sfarsit de an a miscarii sociale declansata in urma cu 17 zile in semn de protest fata de reforma pensiilor si in special a incetarii regimului special pentru lucratorii feroviari, care insa nu s-a concretizat.Presedintele Emmanuel Macron , aflat la Abidjan, a cerut grevistilor sa dea dovada de "spirit de responsabilitate". "Miscarile de greva sunt justificate, sunt protejate constitutional. Dar cred ca exista momente in viata unei natiuni in care este de asemenea bine sa stii sa faci o pauza pentru a respecta familia si viata de familie", a declarat seful statului francez.Un purtator de cuvant al Companiei Nationale a Cailor Ferate Franceze (SNCF) a declarat pentru AFP ca ramane valabil obiectivul de a permite ca 850.000 de detinatori de bilete sa poata calatori pana duminica.Compania are programata pentru sambata si duminica circulatia a jumatate din trenurile de mare viteza (TGV), a 30% din trenurile regionale si a 20% din cele din suburbiile Parisului, urmand ca de luni numarul trenurile ce vor fi puse in circulatie sa scada.In ceea ce priveste traficul metroului parizian (RATP), foarte perturbat sambata cand 8 linii au continuat sa fie inchise, duminica acesta va fi si mai ingreunat, doar 2 linii din totalul de 16 urmand sa fie deschise.In consecinta, blocajele in trafic s-au inmultit sambata seara pe autostrazile din regiunea pariziana.Sindicatele din transporturile publice cer guvernului francez sa reanalizeze sau sa retraga planul de unificare a regimurilor de pensii. Totodata, ele sunt nemultumite de decizia guvernului de a creste varsta minima de pensionare la 64 de ani incepand din 2027.Guvernul promite noi intalniri la inceputul lunii ianuarie.