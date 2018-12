Protestele "vestelor galbene" din Franta fac a saptea victima: Un sofer a murit la granita cu Belgia

Ziare.

com

Accidentul a avut loc la Erquelinnes, o comuna belgiana de la granita cu Hexagonul.Soferul inca cauza a lovit un camion oprit de un baraj al "vestelor galbene" mobilizate de partea franceza a frontierei, vineri seara, a anuntat sambata prefectura Nord, relateaza AFP."Accidentul a avut loc la jonctiunea N40 cu N54, in urma unei incetiniri provocate, in Franta , de catre << veste galbene >> la nord de comuna Jeumont", a declarat pentru AFP, fara sa faca alte precizari, prefectura, care a fost informata de catre autoritatile belgiene, confirmand astfel o informatie dezvaluita de La Voix du Nord.Potrivit unei surse din cadrul politiei, care precizeaza ca accidentul ar fi avut loc catre ora locala 18.00 (19.00, ora Romaniei), ancheta este efectuata de catre justitia belgiana.Este vorba despre cea de saptea victima in marja maniestatiilor "Vestelor galbene".In noaptea de miercuri spre joi, un participant la miscarea "vestelor galbene" a fost lovit de un camion, intr-un sens giratoriu, in apropierea unei iesiri de pe autostrada, la Avignon (Vaucluse).La 17 noiembrie, in ziua primelor adunari ale "vestelor galbene", o manifestanta a fost ucisa la Pont-de-Beauvoisin (Savoie), dupa ce a fost lovita de o automobilista cuprinsa de panica la un baraj.Doua zile mai tarziu, un motociclist in varsta de 37 de ani a fost lovit de o camioneta care facea manevre sa evite un baraj al "vestelor galbene" si a murit din cauza ranilor o zi mai tarziu.In noaptea de 1 spre 2 decembrie, in al trilea weekend de mobilizare, un automobilist a murit incastrandu-se intr-un camion oprit la un baraj in apropiere de Arles (Bouches-du-Rhone).A patra victima este o femeie in varsta de 80 de ani, ranita de o grenada lacrimogena la Marsilia, la 1 decembrie. Ea a decedat in ziua urmatoare la spital, in timpul unei operatii chirurgicale.La 10 decembrie, o femeie de aproximativ douazeci de ani a fost ucisa la Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente) dupa ce masina sa s-a inacstrat intr-un camion, un accident legat probabil de incetinirea, in amonte, a unui baraj al "vestelor galbene".In Aisne, in apropiere de Soissons, o automobilista a murit vineri seara, potrivit Union, dar autoritatile nu au facut vreo legatura cu un baraj al "vestelor galbene".Pe de alta parte, o sursa din cadrul politiei a anuntat, imediat dupa ora locala 12.30 (13.30, ora Romaniei), ca aproximativ 16.000 de persoane manifestau la 199 de blocaje, in "actul V". In urma cu o saptamana, la aceeasi ora manifestau 22.000 de persoane la 297 de baraje.De asemenea, cateva mii de persoane manifestau la Paris.