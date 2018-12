Jurnalisti raniti in timpul protestului Vestelor Galbene

Ziare.

Doi fotoreporteri de la cotidianul Le Parisien au fost atinsi de tiruri ale lansatoarelor ''flash-ball'' pe Champs-Elysees, unul la gat, celalalt la genunchi, a relatat ziarul, citat de AFP.Un jurnalist al agentiei de presa audio A2PRL a relatat, aducand drept dovada o fotografie cu hematomul cu care s-a ales, ca un politist a tras in directia lui cu acelasi tip de lansator, in timp ce el avea la vedere legitimatia sa de presa.Alti reporteri au afirmat la randul lor ca au fost atacati de persoane turbulente sau de manifestanti sambata in cursul mobilizarii ''vestelor galbene'', care s-a soldat cu confruntari violente in mai multe locuri ale capitalei franceze.Mai multi jurnalisti s-au plans de asemenea ca echipamentele lor de protectie au fost confiscate de catre fortele de ordine, expunandu-i astfel unor riscuri de ordin fizic.Dupa peste trei saptamani de mobilizare, miscarea "vestelor galbene" a organizat sambata o noua zi de actiuni marcata de violente. Pentru a raspunde revendicarilor acestei miscari aparute pe retelele sociale, guvernul francez, printre altele, a renuntat la majorarea taxelor pentru carburanti, prevazuta pentru ianuarie 2019.