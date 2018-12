Macron, o prima reactie despre "vestele galbene": Atunci cand exista ura, inseamna ca exista si o nevoie de iubire

Ziare.

"Adevarata problema survine atunci cand oamenii sunt indiferenti. Atunci cand exista ura, inseamna ca exista si nevoie de iubire", este analiza pe care presedintele francez ar fi facut-o, joi, in fata cabinetului sau, publicata, duminica, de Le Figaro preia declaratia dinPresedintele francez Emmanuel Macron va face anunturi importante in zilele urmatoare, a declarat duminica un purtator de cuvant al Guvernului Frantei, anunta Reuters."Cu toate acestea, nu toate problemele protestatarilor vestelor galbene vor fi rezolvate prin fluturarea unei baghete magice," a adaugat Griveaux.Macron este criticat pentru ca de peste o saptamana a refuzat sa vorbeasca despre subiectul protestelor in pofida escaladarii violentelor.Ultimul discurs major catre francezi al presedintelui a fost pe 27 noiembrie, atunci cand a afirmat ca nu-si va schimba politicile din cauza unor "huligani".Dupa peste trei saptamani de mobilizare, miscarea "vestelor galbene" a organizat sambata o noua zi de actiuni marcata de violente. Pentru a raspunde revendicarilor acestei miscari aparute pe retelele sociale, guvernul francez, printre altele, a renuntat la majorarea taxelor pentru carburanti, prevazuta pentru ianuarie 2019.