Macron si sotia, evacuati de urgenta dintr-un teatru, din cauza protestatarilor care au fortat intrarea (Video)

Prezenta lui Macron la Teatrul Bouffes du Nord a fost semnalata pe retelele de socializare si in scurt timp in fata cladirii au inceput sa se stranga protestatarii, care au avut ciocniri cu fortele de ordine in incercarea de a forta intrarea, potrivit The Telegraph Oamenii scandau sloganuri impotriva lui Macron si i-au cerut in cor demisia. Cuplul prezidential a fost intr-un final escortat afara in siguranta, insa s-a pus problema despre intarirea masurilor de securitate in jurul presedintelui.Parlamentari din toate partidele au condamnat ceea ce au numit "hartuirea" sefului statului francez. Chiar si Marie Le Pen a spus ca "astfel de actiuni trebuie condamnate si ele sunt ingrijoratoare pentru ca arata o crestere mare a tensiunilor in ultimul an si jumatate".Intr-un incident separat, protestatarii au luat cu asalt sediul unui sindicat al carui lider si-a aratat public dorinta de a incepe negocieri cu guvernul privind reforma pensiilor. Liderul sindical Laurent Berger a spus ca protestatarii au agresat fizic si verbal angajatii din cladire. Berger a spus ca anuntul guvernului de a suspenda planurile de a creste varsta de pensionare de la 62 la 64 de ani este binevenit.Federatiile sindicale cu o viziune mai radicala insa au anuntat ca vor continua protestele pana cand planul va fi complet lasat balta. Chiar daca s-a mai renuntat la formele clasice de protest si a scazut numarul grevistilor care au intrerupt lucrul, manifestantii au gasit ca e mai eficient sa blocheze institutii.De exemplu, vineri tinta a fost Muzeul Luvru, care a fost fortat sa se inchida intr-un final din cauza protestatarilor. Sambata vestele galbene au marsaluit pe strazile Parisului.