Noi proteste ale vestelor gabene anuntate in Franta

Cu numai cateva zile inaintea Craciunului, manifestantii au anuntat pe Facebook numeroase actiuni, in contextul in care diminuarea considerabila a numarului participantilor la manifestatiile de sambata trecuta i-a determinat sa se gandeasca la noi forme de protest pentru a mentine miscare vie, relateaza agentia EFE.Desi organizarea "vestelor galbene" inca nu este clara - o caracteristica a acestei miscari -, se pare ca sambata aceasta protestele se vor desfasura cu precadere in orasele din provincie, la punctele de trecere a frontierelor si in fata sediilor unor multinationale, dupa ce protestele desfasurate in weekendurile trecute la Paris au fost marcate de arestari masive, acte de vandalism si distrugeri considerabile.Masurile menite sa faca mai suportabila "starea de urgenta sociala" anuntata pe 10 decembrie de presedintele Macron, dintre care se evidentiaza cresterea salariului minim, nu au reusit sa linisteasca toate "vestele galbene", care acum cer un sistem de consultari populare si eliminarea privilegiilor pentru politicieni.Desi cu o participare in scadere, miscare nascuta ca un protest impotriva pretului carburantilor inca trezeste simpatii in randul unei majoritati a francezilor, care conform unui sondaj difuzat miercuri sunt intr-un procent de 70% de acord cu ea.Dintre protestele convocate pe Facebook se remarca cel de la Versailles, la apelul celui considerat a fi unul dintre liderii de facto ai miscarii, Eric Drouet, un tanar sofer de camion. Palatul Versailles a anuntat ca sambata aceasta va fi inchis, ca "masura preventiva".O mare atentie este acordata si protestelor de la punctele de frontiera, care au ca obiectiv sa impiedice transportul de marfuri, dar si celor care se vor desfasura in fata sediilor din Franta ale unor companii precum Google, Amazon, Facebook si Apple, carora manifestantii le reproseaza ca nu platesc suficiente impozite.Proteste sunt asteptate si in fata unora dintre mass-media considerate ostile cauzei manifestantilor.Intre timp, un grup al "vestelor galbene" condus de cantaretul Francis Lalanne si-a manifestat intentia de a se transforma in partid politic in perspectiva alegerilor europene din mai 2019, la care ar obtine, conform unui sondaj, circa 12% din voturi, acestea insa pe seama voturilor extremei drepte si stangii radicale.