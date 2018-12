Noi proteste ale "vestelor galbene" in Franta: Un om a murit intr-o zona blocata de manifestanti

Ziare.

Noaptea trecuta, traficul in mai multe zone ale tarii a fost perturbat si un sofer a murit intr-un accident survenit in apropiere de Perpignan, unde un sens giratoriu era blocat de manifestanti.Potrivit AFP, la Paris, teatrul unor confruntari violente la manifestatiile precedente, circulatia era normala pe Champs-Elysees, la ora 10:00, iar prezenta fortelor de ordine era una discreta. La capatul bulevardului se aflau doar 20 de "veste galbene".Cafenelele si restaurantele sunt deschise, la fel si magazinele, cu exceptia catorva de lux. Autoritatile locale i-au sfatuit insa pe proprietarii magazinelor si restaurantelor din Paris sa dea dovada de vigilenta.Autoritatile supravegheaza si zona Versailles, unde mii de persoane s-au declarat interesate sa participe la o manifestatie organizata de Eric Drouet, figura marcanta a miscarii "vestelor galbene". Acolo, au sosit pentru a manifesta cateva zeci de persoane.De teama unor eventuale violente,Saptamana trecuta, au fost mobilizate aproximativ 69.000 de forte de ordine, dintre care 8.000 la Paris, ajutate si de masini blindate ale Jandarmeriei.Masinile blindate au fost mobilizate din nou, sambata, la Toulouse, Bordeaux si Bouches-du-Rhone, si "in alerta" la Paris.In noaptea de vineri spre sambata, s-a inregistrat. Un sofer in varsta de 36 de ani a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un camion blocat la un baraj pentru vestele galbene, la intrarea pe autostrada in apropiere de Perpignan, scrie AFP.Reuters noteaza ca zona era blocata de "vestele galbene"."Vestele galbene" au facut apel si pentru blocarea trecerii camioanelor la frontiere . Jandarmii au deblocat, dimineata, la ora 06:00, autostrada A63 in zona Biriatou, la frontiera cu Spania, unde aproximativ 50 de "veste galbene" blocasera drumul de la ora 03:00.Blocaje s-au semnalat si in nordul Frantei, la frontiera cu Belgia.Manifestatii ar urma sa aiba loc si la Toulouse, Orleans si Bordeaux.Din data de 17 noiembrie, cand la manifestatiile "vestelor galbene" au participat 282.000 de persoane, mobilizarea a fost in scadere de la o saptamana la alta. La 24 noiembrie au fost 166.000 de manifestanti, la 1 si 8 decembrie au fost 136.000, iar la 15 decembrie au fost 66.000.