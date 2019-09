Paris: 106 "veste galbene" au fost retinute la protestele de sambata

Ziare.

In capitala Frantei au fost mobilizati 7.500 de politisti pentru a mentine ordinea la manifestatiile si evenimentele prilejuite de Zilele Patrimoniului, programate sambata. Pe langa protestul "vestelor galbene", la Paris au loc si manifestatii pentru clima si impotriva reformei legii pensiilor.Fortele de ordine au confiscat mai multe obiecte care ar fi putut fi folosite pentru acte de violenta, cum ar fi bile de petanque si ciocane.Unii manifestanti, "veste galbene" care insa nu purtau veste, au reusit sa ajunga pe Champs-Elysees, desi autoritatile locale le interzic manifestatiile in aceasta zona. Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe protestatari. Si in apropierea garii Saint-Lazare s-au folosit gaze lacrimogene.Tot la Paris, actorul Lambert Wilson se numara printre manifestantii pentru clima, si numeroase persoane participa si la mars impotriva reformei legii pensiilor.