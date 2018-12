LIVE Primele incidente in Parisul sub asediu: S-a tras cu gaze lacrimogene (Foto&Video)

LIVE TEXT

'Macron resign' peep shouting on Champs where police using tear gas and stun grenades to repel demonstrators pic.twitter.com/LpBmUYgu4V - ClareByrne (@clarebyrneparis) 8 decembrie 2018

Une centaine d'infirmiers, sages-femmes et autres professions hospitalieres manifestent pres du Port de l'Arsenal, Place de la Bastille: << Macron, demission >> . pic.twitter.com/rEU9E5twlw - Marie-Estelle Pech (@MariestellPech) 8 decembrie 2018

Early morning scenes in Paris observed by #AFP photographers Thomas Samson, @zakria_alkafi, Bertrand Guay and @LucasBarioulet pic.twitter.com/tIUEeoBtwy - AFP news agency (@AFP) 8 decembrie 2018

Zeci de strazi din centru au fost interzise traficului, in timp ce Turnul Eiffel si muzee faimoase ca d'Orsay, Centre Pompidou si Luvru au ramase inchise.Protestatarii au umplut strazile din centrul capitalei Frantei, la manifestatia pe care o numesc "Actul al IV-lea", deoarece va incepe a patra saptamana de proteste.Fortele de ordine au ridicat peste 300 de persoane deja in decursul diminetii, dintre care mai mult de 100 au fost retinute.Amintim ca haosul a domnit sambata trecuta la Paris, cand pe bulevardul Champs Elysees au fost incendiate sute de masini si au fost jefuite magazine.- Apar si primele incidente la Paris. Fortele de ordine au dat cu gaze lacrimogene pe Champs Elysee, unde manifestantii au incercat sa rupa gardurile instalate de autoritati, in timp ce striga obsesiv: "Macron, demisia!".- Cel putin 354 de persoane au fost ridicate de pe strada. Dintre acestea, 127 au fost plasate in custodia politiei, transmite le Figaro.- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris.Fortele de ordine au confiscat deja mai multe masti de gaze si casti de la unii protestatari.- Peste o suta de asistenti, moase si alte cadre medicale demonstreaza in Piata Bastiliei, scandand: "Macron, demisia!".- Premierul Edouard Philippe a ajuns la Ministerul de Interne. Seful Guvernului face o sedinta cu ministrul de Interne, Christophe Castaner, prefectul politiei si alti oficiali din aparare, pentru a vedea care este situatia la aceasta ora.- "O duzina de blindate lejere vor patrula sambata pe strazile Parisului...Tintele principale ale protestatarilor sunt sediul televiziunii publice, palatul prezidential si Parlamentul", transmite Paul Cozighian (corespondent Le Figaro).- 36 de statii de metrou din Paris sunt inchise.- De la periferie spre centru curg coloane de manifestanti.- Politia a perchezitionat 320 de protestatari, transmite AFP . Autoritatile au intarit controalele in gari si desfasoara sistematic perchezitii in jurul locurilor de manifestatie. Vreo 30 de persoane au fost retinute.- Deocamdata protestatarii sunt pasnici si nu au intrat in conflict cu fortele de ordine.- Protestatarii s-au adunat la Arcul de Triumf.Capitala Frantei este efectiv baricadata de autoritati in acest weekend in care se asteapta noi violente. Iata detalii: