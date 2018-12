Prim-ministrul francez se intalneste, vineri seara, cu liderii Vestelor Galbene

Ziare.

com

La reuniune vor fi prezenti cel putin trei lideri ai miscarii de protest - Benjamin Cauchy, Jacline Mouraud si Cedric Guemy, potrivit Le Figaro.Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata trecuta la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si erodarea nivelului de trai.Cel putin 263 de persoane au fost ranite in cursul protestelor de la Paris, iar 412 indivizi acuzati de implicare in violente au fost retinuti, a transmis Ministerul francez de Interne.Autoritatile franceze au anuntat ca vor inchide sambata mai multe obiective turistice, inclusiv Turnul Eiffel sau muzeele Luvru si Orsay, de teama reizbucnirii violentelor de strada din Paris, in acest sfarsit de saptamana.Politia pariziana a solicitat mai multor proprietari de magazine si de restaurante din zona cuprinsa intre Champs Elysees si Bastillia sa-si inchida pravaliile in aceasta sambata, iar autoritatile locale au fost avertizate sa scoata de pe domeniul public orice obiect care ar putea fi folosit cu usurinta ca proiectil.Guvernul analizeaza oportunitatea de a folosi unitati speciale ale armatei ca patrule antiteroriste pentru a proteja unele cladiri publice.