Protestatarii francezi au incercat sa intre cu forta in sediul partidului lui Macron: Politistii i-au alungat cu gaze lacrimogene

Je condamne la tentative d'intrusion de manifestants radicalises, dont la CGT et Sud-Rail, au siege de LaREM. Vouloir penetrer dans un mouvement politique, effrayer ses salaries, ce n'est pas une expression democratique legitime. C'est faire primer la violence sur la democratie. - Stanislas Guerini (@StanGuerini) 2 January 2020

Zeci de protestatari au fost nevoiti sa fuga de norii grosi de gaze lacrimogene pe strazile inguste din apropierea Operei din Paris.Seful partidului lui Macron, La Republique en Marche, Stanislas Guerini, a condamnat ceea ce a descris pe Twitter drept o "tentativa de intruziune a demonstrantilor radicalizati" in birourile partidului.O sursa din politie a confirmat ca protestatarii au incercat fara succes sa intre in birourile partidului.in timpul unei manifestatii neanuntate in apropiere, a declarat politia.Intr-o alocutiune televizata de Anul Nou, Macron a declarat ca asteapta de la prim-ministrul Edouard Philippe sa gaseasca unDar sindicatele nu au fost impresionate de declaratia sa, care nu ofera concesii specifice pentru planurile de inlocuire a schemelor existente de pensii cu un sistem national unic si de crestere a varstei standard de pensionare cu pensie completa de la 62 la 64 de ani.Seful sindicatului CGT, Philippe Martinez, a declarat pentru radioul RMC de Anul Nou ca face apel la "toti francezii sa se mobilizeze, sa protesteze si sa intre in greva".Reformele planificate ar elimina treptat dreptul lucratorilor din sectorul de transport public sa se pensioneze cu o pensie intreaga la varsta de 52 sau 57 de ani.Ministrii urmeaza sa se intalneasca cu sindicatele si grupurile de angajatori lapentru a discuta unele aspecte ale planurilor de reforma.