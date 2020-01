Proteste violente la Paris, Politia a folosit gaze lacrimogene

Ziare.

Printre protestatari, care au dat foc la pubele de gunoi, s-au aflat si asa-numitele "veste galbene".Potrivit prefecturii politiei, la marsul de la Paris au participat 3.500 de persoane.Politia a folosit gaze lacrimogene si in zona Bastilia din Paris, in timp ce protestatarii marsaluiau prin Paris. "Macron, retrage-ti proiectul, sa ne protejam si sa ne imbunatatim pensiile", se mentiona pe una dintre banderolele afisate de demonstranti, potrivit AFP.Presedintele Emmanuel Macron afirma ca reformele sunt esentiale pentru simplificarea sistemului de pensii complicat, dar oponentii sai sustin ca multi francezi vor trebui sa munceasca mai mult daca acestea se materializeaza."Oamenii trebuie sa se gandeasca putin ce fel de societate vor in general si, la un nivel mai personal, ca indiferent daca ai 20,30, 40 sau 50 de ani, intr-o zi vei iesi la pensie", a declarat Jean-Gabriel Maheo, un tehnician industrial de 50 de ani."Daca actualul sistem trece in forma propusa, va fi o catastrofa sociala. Deja, cu reformele anterioare, oamenii ies la pensie cu pensii minuscule", a adaugat el.Mare parte din Franta a fost grav afectata de o greva nationala in transporturi dupa ce protestele au inceput in urma cu o luna. O alta serie de demonstratii la nivel national este prevazuta pentru 9 ianuarie.