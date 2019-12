Protestele continua in Franta: Muncitorii au votat pentru oprirea productiei la rafinaria Grandpuits

Ziare.

com

"S-a luat decizia opririi productiei la Grandpuits, dar cu o majoritate stransa. Conducerea a cerut o ora de gandire", a spus oficialul.Angajatii rafinariei Lavera a grupului PetroIneos, cu o productie de 201.000 de barili pe zi, au oprit duminica activitatea, dupa un vot similar in sindicatul CGT.Ministerul francez al Mediului si Energiei a anuntat luni ca aprovizionarea cu carburant a benzinariilor decurge normal, in pofida apelurilor sindicatului CGT de a opri productia rafinariilor.Ministerul a adaugat ca toate rafinariile franceze lucreaza, in pofida grevelor."Toate rafinariile din Franta continentala continua sa produca, sase din sapte rafinarii efectuand livrari in mod normal", a anuntat ministerul intr-un comunicat.