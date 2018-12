Protestele miscarii "Vestele Galbene" s-au extins in Polonia si Croatia

Ziare.

Manifestantii din Polonia cer autoritatilor sa gaseasca solutii la problemele existente, in special pentru pesta porcina africana.Fermierii polonezi cer despagubiri pentru animalele care au murit afectate de pesta porcina africana. Acestia au mai propus Guvernului sa stabileasca reguli pentru catalogarea produselor agricole dupa steagul din tara in care a fost produs si sa efectueze controale privind calitatea.Manifestatii similare au fost anuntate si in Croatia, unde un grup de activisti a informat ca vor avea loc proteste sambata in mai multe orase din tara.Grupul "Vestele Galbene - Croatia" a indemnat croatii care nu sunt multumiti de situatia economica si sociala sa iasa pe strada in capitala, Zagreb si in alte orase croate.