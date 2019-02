Un act impotriva protestelor violente a fost adoptat in Franta. Ce prevede legea "anti-huligani"

Ziare.

In ciuda criticilor ca o astfel de lege ar putea reduce libertatile civile, proiectul a trecut de camera inferioara a Parlamentului cu 387 la 92 de voturi, in special datorita majoritatii confortabile de care se bucura partidul presedintelui Emmanuel Macron, relateaza Reuters si AFP.Totusi, din randul alesilor partidului prezidential, 50 de deputati - un record - au preferat sa se abtina pentru a-si marca refuzul privind interdictiile preventive de a manifesta care ar putea fi adoptate de prefecti.Multi se tem ca acesti reprezentanti ai statului ar putea cadea in viitor sub controlul unui "regim rau-intentionat".Proiectul de lege va fi acum discutat si de camera superioara, insa Adunarea Nationala are ultimul cuvant. Proiectul de lege se va intoarce la Senat incepand cu 12 martie pentru o a doua lectura, iar Guvernul vrea o adoptare definitiva rapida in contextul manifestatiilor recurente ale "vestelor galbene"., asa cum a fost numita, le interzice protestatarilor sa isi acopere fetele, ofera Politiei puteri mai mari pentru a-i extrage pe protestatarii potential turbulenti din demonstratii si le ofera autoritatilor locale dreptul de a interzice participarea la manifestatii unor protestatari cu titlu individual.Ministrul de interne, Christophe Castaner, a reiterat, marti, ca "nu este o lege a fricii", "nu este o lege de circumstanta, ci o lege de bun-simt" care vizeaza "brutele" ce impiedica manifestatiile.Miscarea "vestelor galbene" a izbucnit in noiembrie ca un protest la adresa scumpirii combustibilului, dar s-a transformat intr-o revolta mai mare impotriva inegalitatii si presedintiei lui Macron. Numele miscarii vine de la culoarea vestelor fluorescente pe care soferii din Franta trebuie sa le aiba in masina.La primele proteste de pe strazile din Paris, manifestantii au incendiat masini, au distrus magazine de lux si au vandalizat Arcul de Triumf. Au fost printre cele mai dure violente din capitala Frantei dupa revoltele studentesti din 1968.