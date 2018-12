Un fost lider al extremei-drepte inscrie "Vestele galbene" ca marca inregistrata

Ziare.

Philippot, care a parasit partidul lui Marine Le Pen in 2017 si a fondat propria grupare - Patriotii - a declarat ca doreste sa coordoneze o lista alcatuita "jumatate din Patrioti, jumatate din Vestele Galbene" la alegerile europarlamentare.Miscarea Vestelor Galbene, care nu are un lider, a inceput in noiembrie ca protest fata de cresterea preturilor carburantilor, masura abandonata intre timp de guvernul francez. Ulterior miscarea a devenit una anti-Macron iar mai multe entitati politice atat din stanga cat si din dreapta au declarat ca doresc ca protestatarii Vestelor Galbene sa faca parte din listele lor pentru alegerile europarlamentare.Intr-un sondaj IFOP recent, 13% dintre respondenti au declarat ca ar vota pentru un candidat al Vestelor Galbene la alegerile europarlamentare.Philippot a inscris marca inregistrata pe 30 noiembrie insa nu a primit deocamdata un raspuns de la Institutul National pentru Proprietate Industriala. Institutul a comunicat ca a primit deja peste 20 de aplicatii pentru inscrierea "Vestelor Galbene" ca marca inregistrata.