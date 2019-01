Un lider al miscarii "vestelor galbene" a fost arestat pentru a doua oara la Paris (Video)

Les images de l'interpellation d'Eric Drouet pic.twitter.com/Ol7q3GkPOt - BFMTV (@BFMTV) January 2, 2019

De nouveau Eric Drouet interpelle. Pourquoi? Abus de pouvoir. Une Police politique cible et harcele desormais les animateurs du mouvement gilet jaune. #GiletsJaunes - Jean-Luc Melenchon (@JLMelenchon) 2 January 2019

Drouet, care are deja un proces pe rol dupa ce a fost prins cu o arma asupra lui, a fost retinut in timp ce se indrepta catre Champs-Elysees, relateaza France24 , care citeaza o sursa din politie.Cateva zeci de demonstranti il asteptau pe Drouet miercuri seara tarziu in fata restaurantului McDonalds din apropierea celebrului Arc de Triumf. Ei au fost luati prin surprindere de cele intamplate.Demonstratiile "vestelor galbene" au inceput in noiembrie si s-au extins ulterior, atat in tara, cat si ca revendicari. De atunci au avut loc mai multe confruntari cu politia si sute de protestatari au fost retinuti si trimisi in judecata.Drouet a fost arestat pentru prima oara luna trecuta. El va fi prezentat in instanta pe 5 iunie sub acuzatia ca a avut asupra sa o "arma interzisa de categorie D", a precizat o sursa judiciara pentru AFP.Jean-Luc Melenchon, unul dintre liderii opozitiei de stanga radicale, l-a criticat pe presedintele Emmanuel Macron intr-o postare pe Twitter , acuzandu-l de "abuz de putere". Tot pe Twitter Melenchon a cerut eliberarea imediata a protestatarului.Cu toate ca numarul celor care ies la manifestatii a scazut mult dupa masurile anuntate de presedintele Frantei sub presiunea strazii, protestele continua.