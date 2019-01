"Vestele galbene", actul 9: 84.000 de manifestanti, aproape 250 de persoane retinute, jurnalisti agresati de protestatari (Video)

VIDEO @paris_normandie. Une equipe de journalistes de la chaine @LCI ciblee par des manifestants a #Rouen. Les deux journalistes etaient accompagnes de deux agents de securite, dont l'un a du etre transporte a l'hopital.

🔴 Suivez notre direct sur les ➡ https://t.co/VeQGgFWrvs pic.twitter.com/VmU9bpLOdI - paris_normandie (@paris_normandie) 12 ianuarie 2019

La fel ca saptamanile trecute, situatia a degenerat in mai multe orase, inregistrandu-se ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine. De asemenea, jurnalisti au fost agresati de manifestanti. Au fost retinute in total 244 de persoane.Potrivit presei franceze, laau fost retinute 156 de persoane, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a-i dispersa pe manifestanti. Au protestat aproximativ 8.000 de oameni. 24 de persoane au fost ranite.La, unde au protestat cel putin 6.000 de "veste galbene", au fost retinute 18 persoane in urma ciocnirilor cu fortele de ordine.Si las-au folosit gaze lacrimogene, dupa ce protestatarii au incercat sa ajunga la sediul prefecturii.Laau protestat 2.500 de persoane. Doi sau trei politisti in civil au fost loviti cu pumnii de manifestanti. Protestatarii au agresat si o echipa de jurnalisti de la LCI.Laau manifestat peste 5.000 de "veste galbene", iar laaproape 2.000 (20 de manifestanti au fost retinuti).La, numarul protestatarilor a fost 5.000, iar manifestantii au aprins focuri in fata unui restaurant McDonald's si in fata intrarii in primarie.Potrivit Le Parisien, o jurnalista de la La Depeche du Midi a fost agresata de manifestanti la Toulouse. Potrivit redactorului-sef adjunct al cotidianului La Depeche du Midi, jurnalista a scapat de multime cu ajutorul a doi dintre manifestanti."La Toulouse, o hoarda de 'veste galbene' a navalit asupra unei jurnaliste de la La Depeche du Midi aflata singura in masina sa. 'O sa te scoatem si o sa te violam'. Ea a putut sa scape datorita ajutorului a doua 'veste galbene'. Rusine", a scris Lionel Laparade pe Twitter.O mie de "veste galbene" au manifestat pasnic in Montpellier pana la ora 17.00, cand au inceput incidentele, iar politistii au reactionat cu gaze lacrimogene.La, mii de protestatari au iesit in strada. O masina a politiei a fost atacatasi o fumigena a ajuns in balconul principal al primariei.Si laau defilat aproximativ 2.600 de manifestanti. Sapte persoane au fost retinute pentru port ilegal de arma si vandalism.