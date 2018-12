"Vestele Galbene" au incendiat statii de taxare si au provocat haos pe autostrazile din Franta (Foto&Video)

A51 a #Manosque: l'echangeur autoroutier ferme pour une duree indeterminee https://t.co/R2G8fiBV7g pic.twitter.com/GNuSSbGOKU - La Provence (@laprovence) 18 decembrie 2018

Chaos on French highways as 'yellow vests' destroy toll booths



- Dozens of French highway ramps, toll booths closed

- Half of French traffic radars damaged by demonstrators

- Vinci road operator has suffered costly damage pic.twitter.com/acG3CiQGl5 - Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) 18 decembrie 2018

Ziare.

com

Potrivit Vinci Autoroutes, companie care administreaza cele mai multe statii de taxare rutiera din Franta, manifestatii au mers la aproximativ 40 de statii din reteaua sa, iar unele intersectii de autostrazi au fost avariate, in orase precum Avignon, Orange, Perpignan si Agde, informeaza Reuters.Protestatarii au incendiat o statie de taxare din Bandol, in sudul Frantei. Si o statie de taxare din orasul Manosque a fost incendiata. In urma acestor incidente au fost retinute aproximativ 20 de persoane."Soferii ar trebui sa acorde mare grija pe masura ce se apropie de statiile de taxare si de rampele de acces spre autostrazi, din cauza prezentei a numerosi pietoni", se arata intr-un comunicat al companiei Vinci.Mai multe persoane au decedat in urma unor accidente rutiere produse pe autostrazi ca urmare a blocajelor provocate de protestele miscarii "Vestele Galbene".Protestatarii, nemultumiti de cresterea preturilor la carburanti si impunerea de noi limite de viteza, au blocat in ultima luna mai multe sosele si autostrazi din Franta. Mai mult, acestia au avariat ori chiar distrus sute de radare rutiere.Potrivit autoritatilor franceze, in 2017, radarele rutiere au adus statului venituri de aproximativ 84 de milioane de euro pe luna.