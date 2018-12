Vestele galbene au incercat sa ocupe resedinta de vara a presedintelui Frantei

Ziare.

"Politia a intervenit pentru a opri in catunul Cabasson patruzeci de veste galbene care au vrut sa se duca in Fortul Bregancon", a precizat el, confirmand o informatie a ziarului local Var-Matin.In editia sa de vineri, acest cotidian relateaza cu imagini despre ciocniri dupa-amiaza intre manifestanti si jandarmi in afara fortului, situat pe o peninsula a celebrei Riviere franceze in sudul Frantei.Contactat, serviciul de presa al Palatului Elysee a refuzat sa comunice locul unde se afla acum Emmanuel Macron in perioada acestor sarbatori de sfarsit de an, in timp ce toamna a fost marcata in Franta de revolta "vestelor galbene", francezi modesti care se considera abandonati si ostili politicii fiscale si sociale a guvernului.Potrivit lui Arizzi, care evoca o "actiune simbolica", aceste "veste galbene" ar intentiona sa se intoarca acolo vineri, pentru a incerca din nou sa ocupe fortul."Pentru cei care doresc democratia, ar trebui sa inceapa prin respectarea proprietatii altora", a acuzat Arizzi, in timp ce unele dintre aceste "veste galbene" au traversat domenii private pentru a-si atinge tinta.