Vestele Galbene: Autoritatile ancheteaza cum s-a propagat protestul pe retelele sociale

Protestul Vestelor Galbene, inceput ca o revolta contra majorarii pretului carburantilor, continua sa ia maploare, si dupa ce Guvernul francez a renuntat la masurile care nemultumeau populatia.Astfel, autoritatile franceze au lansat verificari dupa multiplicarea conturilor false destinate sa amplifice, pe retelele sociale, contestatia exprimata de "vestele galbene", au informat sambata surse apropiate dosarului, relateaza AFP.Secretariatul general al apararii si securitatii nationale (SGDSN) se ocupa de coordonarea verificarilor in curs, a explicat aceasta sursa.Serviciile franceze sunt atente la manipularea informatiei, dar este prea devreme sa se pronunte in legatura cu afirmatiile cotidianului britanic The Times care crede a sti ca sute de conturi false alimentate de Rusia cauta sa amplifice revolta "vestelor galbene", potrivit unei alte surse apropiate dosarului.Este un subiect care necesita investigatii adanci si complexe, a precizat sursa.Potrivit publicatiei britanice, care a citat analize efectuate de societatea de securitate cibernetica New Knowledge, circa 200 de conturi de Twitter difuzeaza fotografii si inregistrari video ale unor persoane grav ranite de politie, presupuse "veste galbene", in timp ce imaginile prezinta evenimente fara nicio legatura cu manifestatiile care se desfasoara in Franta de mai multe saptamani.Dupa peste trei saptamani de mobilizare, miscarea "vestelor galbene" a organizat sambata o noua zi de actiuni marcata de violente. Pentru a raspunde revendicarilor acestei miscari aparute pe retelele sociale, guvernul francez, printre altele, a renuntat la majorarea taxelor pentru carburanti, prevazuta pentru ianuarie 2019.