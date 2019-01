Vestele galbene: cum a ajuns presa inamic si tap ispasitor

Ziare.

com

Laurent Joffrin, directorul publicatiei, abordeaza tocmai aceasta tema, a presei care a devenit parte a conflictului, fiind perceputa de protestatari mai degraba aservita politicului, decat independenta."A fost o lovitura de imagine foarte buna, nu?" declara mandru Eric Drouet, liderul arestat miercuri si eliberat dupa nicio zi."Pana la urma totul e o chestiune de imagine, si trebuie sa fim foarte destepti pentru a castiga acest razboi media care abia a inceput", a spus acesta.Este filosofia unui tip foarte modern, admirator al Andy Warhol, care stie bine ce trebuie sa faca pentru a-si obtine "minutele de celebritate in direct", comenteaza Joffrin.Contradictia este evidenta, in schimb, cu aversiunea pe care protestatarii o exprima in strada fata de "mass-media aservite sistemului": e greu sa denunti atat de virulent manipularea media, in conditiile in care nu ai nicio problema sa faci exact aceleasi lucruri atunci cand iti convine.Vestele galbene au manifestat de curand in fata sediilor BFM TV si France Televisions, cu lozinci insotite de numeroase insulte la adresa jurnalistilor, in conditiile in care nicio alta miscare sociala din istoria recenta nu a beneficiat de o atat de masiva prezenta in mass-media, aceasta fiind foarte deschisa fata de manifestanti si de cele mai multe ori luand pozitie in favoarea acestora, scrie directorul publicatiei franceze.Sin totusi, remarca acesta, "media" cum este numita la modul general presa incomoda, este acuzata de toate relele posibile: dependenta financiara de anumite cercuri, greseli de natura deontologica, conformism, goana dupa audienta.Fara a face nicio distinctie intre trusturile de presa, de pilda intre Le Figaro si Liberation, pur si simplu toata presa este vinovata. Niciun cuvant despre libertatea de expresie sau dreptul la informare corecta a publicului. Se imputa mijloacelor mass-media, intr-un fel in care nici politicienii "vechi" nu o faceau, toate problemele pe care le are miscarea vestelor galbene in aceste zile, si se ignora complet realitatile de afara.Momentul in care cineva se rezuma la a critica mass-media reflecta propriile sale defecte grave si lipsa dorintei de a le corecta, concluzioneaza editorialul din