Vestele galbene ies din nou in strada. Mii de jandarmi ii asteapta cu tunuri cu apa si blindate

Ministerul de Interne si Prefectura politiei se tem de o recrudescenta a violentelor pe strazile Capitalei, dupa tulburarile din 16 martie si devastarea magazinelor de pe prestigiosul bulevard Champs-Elysees.Prefectul politiei, Didier Lallement, a anuntat vineri ca 7.500 de membri ai fortelor de ordine vor fi desfasurati sambata la Paris, dotati cu tunuri cu apa si vehicule blindate ale jandarmeriei.In fata oamenilor care "vor in mod manifest sa-si ia revansa" si anunta ca ei nu "vor ceda nimic", "eu raspund: 'vom fi acolo'", a avertizat prefectul in cursul unei intalniri cu presa. "Vom fi in numar suficient si foarte capabili sa oprim initiative cu tinte distructive", a promis el.Miscarea "vestelor galbene", virulenta si inedita, care protesteaza de luni de zile impotriva politicii sociale si fiscale a guvernului, a facut sa coboare in strada sute de mii de francezi de la jumatatea lunii noiembrie 2018.Manifestatiile, care au degenerat uneori in confruntari violente si in scene de lupta de strada, au readus in actualitate polemicile cu privire la mentinerea ordinii, alimentate de imagini ale unor manifestanti raniti - aproape 2.500, uneori grav (24 care si-au pierdut vederea si cinci avand mana smulsa, potrivit jurnalistului independent David Dufresne).La randul sau, Ministerul de Interne evoca circa 1.800 de raniti in randul fortelor de ordine.Desi din primavara marsurile au avut mai putini participanti, apelurile s-au inmultit pe retelele de socializare pentru a se "marsalui impotriva sistemului" la Paris."Vestele galbene" spera intr-un nou suflu, in numele "convergentei luptelor". Potrivit lui Jerome Rodrigues, una dintre personalitatile miscarii, ranit la ochi in ianuarie, "va fi o manifestatie importanta pentru ca multa lume va veni la Paris".Numeroase institutii si muzee au anuntat ca sunt inchise sambata, desi este Ziua europeana a patrimoniului, precum muzeele Petit Palais si Grand Palais.Arcul de Triumf, avariat in cursul unei mobilizari precedente a vestelor galbene in decembrie 2018, va fi de asemenea inaccesibil. La fel va fi cazul pentru Hotel de Rothelin-Charolais, sediul Ministerului pentru relatii cu parlamentul, a carui intrare a fost distrusa in ianuarie de manifestanti.