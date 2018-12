"Vestele Galbene", noi proteste la Paris

Ziare.

"Ultima data, am fost aici pentru taxe, de data aceasta, este mai mult pentru institutii: vrem mai multa democratie directa", a declarat Jeremy, in varsta de 28 de ani, sosit de la Rennes (vest), pentru "a se face auzit".In ciuda frigului, grupuri de protestatari au inceput sa soseasca la scurt timp dupa ora 08:00, relateaza AFP.Cu putin timp inainte de ora 09:30, aproximativ 30 de persoane au fost arestate in regiunea pariziana, un numar mult mai mic fata de cele 300 de arestari inregistrate la aceeasi ora sambata trecuta, in cadrul controalelor preventive.In jurul Arcului de Triumf, vandalizat pe 1 decembrie, vehicule blindate ale jandarmeriei au fost pozitionate in zori, in timp ce un tun de apa a fost adus pe Champs-Elysees, bulevard devenit centrul manifestatiilor din ultimele saptamani. Circa 8.000 de membri ai fortelor de ordine au fost desfasurati in capitala, sustinuti de 14 vehicule blindate ale jandarmeriei.Insa, un semn al reducerii situatiei tensionate, Turnul Eiffel, marile muzee, inchise sambata trecuta, raman acum deschise, la fel si marile magazine.Manifestatiile au reunit 136.000 de oameni in ultimele doua weekend-uri in Franta. Dar, mai presus de toate, ele au fost marcate de scene de violenta, mai ales la Paris, imagini care au facut inconjurul lumii.La protestele de saptamana trecuta, peste 1.700 de persoane au fost arestate in intreaga tara, iar conform mass-media locale peste 200 de persoane au fost ranite. La Paris, Bordeaux si Toulouse au avut loc ciocniri intre protestatari si politie.