Vestele galbene: Numarul protestatarilor de la Paris este in descrestere

Actiuni de protest sunt programate sa se desfasoare sambata la Paris, dar si in alte orase ale Frantei (Toulouse, Toulon, Bordeaux, La Rochelle, Clermont-Ferrand, Lille or Strasbourg).Mai multi manifestanti au fost deja retinuti in urma unor incidente violente in Sevrey si Nancy.Optsprezece protestatari, inclusiv un adolescent de 15 ani, au fost retinuti, in cursul noptii de vineri, dupa ce au incercat sa blocheze un centru logistic al companiei Amazon din zona orasului Sevrey. Un jandarm a fost ranit in cursul confruntarilor violente intre manifestanti si fortele de ordine.Alte patru oameni fost retinuti dupa ce mai multi protestatari au incercat sa blocheze accesul in sediul cotidianului L'Est Republicain din orasul Nancy. Politia a intervenit pentru a indeparta baricadele ridicate de protestatari.