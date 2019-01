Vestele galbene: Peste 1.000 de persoane au protestat in fata sediului AFP - au huiduit si au insultat jurnalistii

Ziare.

Veniti de pe Champs-Elysees, loc devenit traditional pentru protestatari, manifestantii purtand veste galbene s-au oprit in fata sediului AFP.Ridicandu-si privirile catre birourile agentiei, mai multi dintre ei au huiduit AFP si au facut gesturi obscene sau si-au ridicat pumnii, in timp ce le adresau insulte jurnalistilor.Dupa aproximativ jumatate de ora, interval in care unii manifestanti au luat cuvantul si altii au afisat pancarte cu mesaje anti-Macron, protestatarii au plecat catre primaria Parisului."Vestele galbene" se afla in Franta la a opta sambata de manifestatii prin care denunta politica fiscala si sociala a guvernului. Protestatarii acuza mass-media de colaborare cu guvernul . De la startul manifestatiilor, mai multi jurnalisti au fost agresati.