CE interzice Romaniei sa acorde autorizatii de urgenta nejustificate pentru pesticide care ar putea afecta albinele

Ziare.

com

Dupa ce s-a dovedit ca utilizarea acestor substante afecteaza albinele, utilizarea lor a fost limitata la nivelul Uniunii Europene. Cu toate acestea, Executivul comunitar subliniaza ca Romania si Lituania au acordat de mai multe ori autorizatii de urgenta pentru a permite utilizarea acestor substante in ideea de a lupta impotriva anumitor daunatori la culturi specifice, autorizatii pe care Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) nu le considera justificate."Este pentru prima data cand Comisia adopta astfel de decizii. Acordarea de autorizatii de urgenta pentru pesticide nu este posibila decat daca sunt respectate conditii stricte. Pactul verde pentru Europa subliniaza ca sustenabilitatea lantului alimentar este o prioritate pentru UE si nu putem accepta ca statele membre sa continue sa utilizeze pesticide care afecteaza mediul si biodiversitatea atunci cand sunt disponibile solutii alternative", a declarat comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides.De asemenea, Comisia Europeana a pus la punct luni o baza de date care va pune la dispozitie toate autorizatiile de urgenta acordate de statele membre.Cercetatorii sustin ca numarul albinelor scade semnificativ din cauza folosirii neonicotinoidelor, sporind temerile privind un impact sever asupra furnizarii de alimente la nivel global, deoarece albinele au un rol cheie in polenizarea multor culturi.Un studiu realizat in Canada a ajuns la concluzia ca albinele lucratoare expuse la neonicotinoide au avut o durata de viata mai scurta, iar coloniile aveau un risc mai mare de a ramane fara regine.In Europa, oamenii de stiinta au declarat ca expunerea la culturi tratate cu neonicotinoide a afectat coloniile de albine domestice din doua dintre cele trei tari incluse in cercetare si a redus succesul reproductiv al celor salbatice din toate cele trei state.Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) din Romania a anuntat, in ianuarie, ca autorizeaza, pentru campania de primavara 2020, utilizarea in situatii de urgenta a unor produse pe baza de substante active din categoria neonicotinoidelor la tratarea semintelor de porumb, precum si utilizarea in situatii de urgenta a semintelor de sfecla de zahar tratate cu un produs de protectia plantelor pe baza de neonicotinoide.MADR precizeaza insa ca nu va acorda autorizatie pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pe baza de neonicotinoide pentru tratarea semintelor de floarea soarelui, deoarece floarea soarelui este una dintre principalele culturi melifere."Autorizatiile temporare reprezinta instrumente legale pe care statele membre le au la dispozitie pentru a asigura fermierilor accesul la produse pentru protectia plantelor in situatii unde exista risc fitosanitar asupra culturilor. Raportat la numarul de autorizatii temporare acordate de statele membre UE, in perioada 2008-2018, autorizatiile temporare emise de Romania reprezinta aproximativ 1,3% din numarul totalul de autorizatii temporare acordate in Uniunea Europeana", precizeaza MADR intr-un comunicat.Perioadele pentru care MADR acorda autorizatiile temporare sunt: 20 ianuarie - 1 mai 2020, in cazul tratarii si utilizarii semintelor de porumb, si 20 ianuarie - 18 mai pentru utilizarea semintelor tratate de sfecla de zahar.Decizia MADR vine in urma solicitarilor Asociatiei Producatorilor de Porumb din Romania, a Federatiei Nationale PRO AGRO si a Federatiei Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania, subliniaza MADR.Conform sursei citate, aceasta autorizare a fost determinata de faptul ca, in prezent, in Romania nu exista nicio alta alternativa viabila pentru tratamentul semintelor de porumb care sa impiedice pierderile de productie din cauza atacurilor daunatorilor de sol "Tanymecus dilaticollis" si "Agriotes spp.", care afecteaza suprafete de peste 2 milioane hectare, cu tendinte de extindere, cu densitati foarte mari pe metru patrat si care nu pot fi combatuti prin tratamente in perioada de vegetatie.De asemenea, nici pentru sfecla de zahar nu exista alternative pentru tratarea semintelor impotriva daunatorilor "Bothynoderes punctiventris", "Chaectonema tibiali", "Tanymecus dilaticollis" si "Agriotes spp".