Adio Schengen, daca intra in vigoare modificarile Codurilor Penale. CE confirma ca suntem la un pas de Articolul 7

PSD a modificat Codurile, Dragnea da vina pe Iohannis

Scrisoarea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost trimisa a doua zi dupa summit-ul de la Sibiu, unde liderii europeni au reafirmat ca Uniunea nu poate exista fara stat de drept. Cei care au primit-o sunt presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si presedintii celor doua camere parlamentare, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea.Informatia a aparut dimineata pe surse in presa din Romania, iar la pranz a fost confirmata oficial de la Bruxelles."Confirmam ca aceasta scrisoare a fost trimisa vinerea trecuta si este o scrisoare care prezinta chestiunile care ingrijoreaza Comisia in ceea ce priveste respectarea statului de drept in Romania.Principalele ingrijorari sunt legate in general de independenta sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei, chestiuni care afecteaza inclusiv si interesele financiare ale UE si in particular de modificarile nou-adoptate ale Codurilor Penale ce risca sa dezincrimineze anumite infractiuni", a declarat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al CE, Margaritis Schinas.Jurnalistii europeni au vrut sa stie daca exista un termen limita pana la care Romania trebuie sa ia masuri, astfel incat sa evite sanctiunile.Purtatorul de cuvant al CE a explicat ca tara noastra nu se afla inca in pozitia de a avea impus un deadline, pentru ca modificarile inca nu au intrat in vigoare. A reiterat, insa, ca, in cazul in care acest lucru se va intampla, Comisia va reactiona imediat cu toate instrumentele pe care le are la indemana."Suntem in ultima faza inainte de activarea sanctiunilor, daca nu se iau masuri. Obiectivul Comisiei Europene ramane in continuare acela de a ajuta autoritatile romane sa gaseasca solutii la chestiunile problematice ce privesc respectarea statului de drept.Comisia e pregatita sa se implice intr-un dialog activ si constructiv cu autoritatile romane", a conchis oficialul CE.Intrebat daca mai e valabil apelul lui Jean Claude Juncker catre statele membre sa primeasca Romania in Schengen, Schinas a spus ca, in cazul in care nu sunt luate in considerare avertismentele din scrisoarea lui Timmermans, este clar ca orice sansa va fi afectata.Articolul 7 din Tratatul UE prevede, in ultima instanta, suspendarea dreptului de vot pentru statul in cazul caruia este activat.Amintim ca, la finalul lunii aprilie, proiectele de modificare a Codurilor Penale au fost votate de Camera Deputatilor , decizionala, dupa ce trecusera si de Senat. Magistratii au avertizat ca modificarile aduse ii scapa pe infractori si dovedesc o totala lipsa de interes in privinta victimelor. Si Comisia Europeana a reactionat dupa adoptarea modificarilor , avertizand ca, daca autoritatile nu repun lucrurile urgent pe fagasul normal, CE va lua urgent toate masurile necesare.PNL, USR si presedintele Iohannis au sesizat Curtea Constitutionala pe aceste modificari, urmand ca magistratii sa discute cazul pana la finalul lunii mai.In ce priveste PSD, Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, nu a condus sedinta si nici nu a fost prezent la dezbatere, participand doar la votul final. In schimb, duminica seara, la Romania Tv, l-a acuzat pe seful statului ca el ar fi cerut oficialilor europeni masuri impotriva Romaniei si de aici amenintarile de la Bruxelles cu activarea Articolului 7.Dragnea a facut insinuari misterioase, declarand ca "are informatii" despre actiunile pregatite de CE. In realitatea, insa, el stia exact despre ce este vorba, avand in vedere ca este unul dintre cei 4 adresanti ai scrisorii.Amintim ca la Summitul de la Sibiu nu a fost prezent niciun reprezentant al Guvernului PSD-ALDE sau al celor doua partide. Socialistii europeni au avut o intalnire privata in marja summitului, insa nu au invitat niciun social-democrat roman, avand in vedere inghetarea relatiilor dupa actiunile impotriva Justitiei si statului de drept.