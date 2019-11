Agentul guvernamental al Romaniei la CJUE si-a dat demisia

Cine este Radu Cantar

Acesta a afirmat, pentru, ca scopul sau a fost sa asigure reprezentarea intereselor legitime ale tarii, insa a fost o perioada in care a fost si expus unor atacuri."A fost o onoare sa pot sa exercit pentru un an si jumatate functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene. In tot acest timp, impreuna cu colegii din cadrul MAE alaturi de care am lucrat, am cautat sa asiguram reprezentarea intereselor legitime ale Romaniei la institutiile UE in conformitate cu legislatia care guverneaza activitatea de reprezentare.Eu cred ca ne-am achitat bine de aceasta sarcina in conditiile in care tara noastra nu a primit nicio sanctiune financiara in tot acest timp. Au fost si unele neimpliniri, insa speram ca in caile de atac exercitate lucrurile se vor indrepta.Chiar daca a fost o perioada in care am fost expus si unor atacuri - la care de cele mai multe ori am preferat sa nu raspund - ii asigur pe cei interesati ca mi-am exercitat mandatul cu dragoste de tara, iar asta nu se clameaza, ci se exercita! Urez succes persoanei care imi va urma in functie!", a declarat Radu Cantar pentruRadu Cantar a fost numit de fostul premier Viorica Dancila, in mai 2018, avocat al Romaniei la Curtea de Justitie a UE, cu rang de subsecretar de stat, fiind promovat de mai multi membri PSD din Oltenia.El a fost sustinut, intre altii, de Victor Negrescu si Cristian Winzer.Potrivit Adevarul, in declaratia de avere din 2017, Cantar mentioneaza ca a castigat aproximativ 3.000 de lei din pariuri sportive. Cantar a jucat la pariuri in timp ce era angajat in functia de inspector la Consiliul Concurentei.Radu Cantar este fiul lui Mircea Cantar, seful ziarului "Cuvantul Libertatii" din Craiova, o publicatie apropiata de liderii PSD Dolj, Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda. In 2016, Costin Cantar a picat un examen de intrare in MAE, potrivit sursei citate.