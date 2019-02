Analiza din presa externa: Romania este mai mult un avantaj pentru UE decat o problema. Durerea e la varf, cu Dragnea &Co.

Ziare.

Articolul este semnat de George Jiglau, lector in stiinte politice."Este necesar sa examinam mai atent politica si societatea romaneasca in ansamblul ei. Romania este republica semi-prezidentiala, cu un presedinte ales prin vot universal, care se bucura de prerogative importante in politica externa a tarii.El este principalul interlocutor la summit-urile UE sau NATO. Acesta este si motivul pentru care multi europeni il cunosc pe Klaus Iohannis, membru al minoritatii germane din Transilvania. El a castigat alegerile prezidentiale din 2014, iar acum vrea sa obtina un nou mandat.Cu cateva luni in urma, s-a vorbit despre el ca posibil succesor al lui Donald Tusk in calitate de sef al Consiliului European , datorita originilor sale estice, a pozitiei sale pro-europene si a loialitatii fata de valorile fundamentale ale UE.De curand, a fost oaspetele special al liderilor Emmanuel Macron si Angela Merkel, in Aachen, un simbol al pro-europeanismului in Europa postcomunista Dar el este mai degraba o exceptie in sferele superioare ale politicii romanesti", noteaza publicatia.The Conversation mai scrie ca Parlamentul si Guvernul sunt controlate de Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea si Viorica Dancila, considerata "protejata lui Dragnea", care detine functia de prim-ministru."Pentru multi, Liviu Dragnea este un simbol al coruptiei si al clientelismului adus in politica statului. Guvernul Vioricai Dancila este considerat ineficient, chiar incompetent, din cauza schimbarilor multiple pe care le opereaza, dar si din cauza gafelor comise de prim-ministru in public.Cu toate acestea, a castigat cu o majoritate confortabila alegerile parlamentare din 2016 si va castiga, probabil, majoritatea locurilor in PE in luna mai (alegerile europarlamentare - n.red.), precum si alegerile locale si generale din 2020, avand in vedere Opozitia destul de slaba, dar si electoratul PSD, care este unul loial", mai precizeaza autorul.In plus, The Conversation scrie ca partidul "nu este unul eurosceptic pe fata, precum PiS (Partidul Lege si Dreptate - n.red.) in Polonia sau Fidesz in Ungaria. Liviu Dragnea nu sustine ca Romania este un fel de leagan al civilizatiei europene, amenintat sau chiar distrus de migranti. El nu flirteaza prea strans cu Rusia".Insa PSD nu se fereste sa testeze sloganuri mai agresive impotriva strainilor, si anume a occidentalilor: "Acestea ar putea reprezenta o amenintare pentru suveranitatea sau economia Romaniei. In plus, sprijinul electoral puternic de care se bucura ii permite sa neutralizeze orice critica, interna sau externa. Aceasta atitudine reflecta, totodata, o abordare problematica a sistemului judiciar".Sursa citata subliniaza ca, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care Romania nu a intrat inca in spatiul Schengen."Acesta este, de fapt, punctul principal de frictiune cu Comisia Europeana si cu unele dintre cele mai importante guverne occidentale. Acesta este motivul pentru care unele state precum Olanda sunt reticente in a permite Romaniei sa intre in spatiul Schengen", se mai arata in articol.Guvernul social-democrat al Vioricai Dancila detine acum presedintia rotativa a UE. Multe voci din cadrul Uniunii, Opozitia, societatea civila si chiar presedintele Iohannis au declarat, public, ca Guvernul nu isi poate faca treaba bine in acest sens."Dar aceste critici sunt pur si simplu politice, fara fundament. Presedintia rotativa este o chestiune relativ tehnica, de coordonare, de management, sa spunem, fara conducere in sensul vizionar al termenului.In plus, problemele cu care Romania va trebui sa se confrunte in timpul mandatului sau s-au acumulat in ultimii ani. Tara nu este responsabila pentru acestea si nimeni nu crede ca situatia se va inrautati sau va fi rezolvata acum. In plus, problemele majore de pe ordinea de zi depind de Jean-Claude Junker, Donald Tusk, Angela Merkel sau Emmanuel Macron, nu de Klaus Iohannis, Liviu Dragnea sau Viorica Dancila", potrivit sursei citate.Autorul mai noteaza casi ca multe dintre protestele antiguvernamentale din ultimii ani au inclus o componenta puternica pro-UE."Intr-adevar, 65% dintre romani s-ar opune unui Roexit in cazul unui referendum, potrivit ultimelor date Eurostat", se argumenteaza in articol."Totusi, ce ramane insa problematic cu democratia romaneasca este nivelul foarte scazut al increderii cetatenilor in institutiile fundamentale ale oricarei democratii reprezentative. Increderea in partidele politice si in Parlament este in general de aproximativ 10%, adesea mai mica.Acest lucru se reflecta in prezenta foarte scazuta la orice alegeri care implica votul unui partid. Increderea intre oameni este, de asemenea, foarte scazuta.In ansamblu, exista o lipsa de sustinere a democratiei reprezentative si, implicit, a UE. Si fara o baza solida, orice constructie, chiar si una care a avut loc de-a lungul mai multor decenii, ca si in cazul UE, se poate prabusi. Aceasta este probabil cea mai mare provocare cu care se confrunta Europa astazi.Cu toate acestea, avand in vedere orientarea in mare masura proeuropeana a populatiei romanesti, care probabil impiedica politicienii sa se 'abata de la drum', Romania este mai mult un avantaj pentru Uniunea Europeana decat o problema", conchide articolul.