Azi incep inscrierile pentru calatoriile gratuite prin Europa pentru tineri

Inscrierile in program incep astazi, potrivit unui comunicat de presa remis joi"Peste 12.000 de tineri in varsta de 18 ani, dintre care aproape 450 din Romania, vor calatori gratuit cu trenul anul viitor in Uniunea Europeana (UE) pana la 30 de zile prin Programul 'DiscoverEU'.Ajuns acum la a doua editie, programul a fost inclus in premiera de eurodeputatul Siegfried Muresan in Bugetul UE pentru anul 2018", se arata in documentul citat. Programul 'DiscoverEU' a fost lansat anul acesta in urma unei finantari de 12 milioane de euro pe care am solicitat-o, in calitate de negociator-sef al Parlamentul European, din Bugetul UE 2018. In prima editie a acestui proiect, 15.000 de tineri din Europa, dintre care aproape, au calatorit gratuit cu trenul vara aceasta in tarile membre UE.Datorita succesului inregistrat, am hotarat sa lansam astazi o noua sesiune de inscrieri pentru ca 12.000 de tineri din Europa , dintre care aproape 450 de tineri din Romania, sa poata calatori gratuit si anul viitor", a declarat deputatul european Siegfried Muresan.Inscrierile pentru a beneficia de un permis de calatorie prin Programul "DiscoverEU" au loc in perioadaaici: http://europa.eu/youth/discoverEU_ro Se pot inscrie in Programul "DiscoverEU" tinerii care au 18 ani la data de 31 decembrie 2018 (adica sunt nascuti intre 1 ianuarie 2000 si 31 decembrie 2000, inclusiv) si care detin cetatenia uneia dintre tarile membre ale Uniunii Europene."Cei 12.000 de castigatori vor beneficia de un bilet gratuit de tren de pana la 30 de zile cu care pot calatori in Uniunea Europeana in perioada 15 aprilie - 31 octombrie 2019.Tinerii pot calatori individual sau in grup de maximum 5 persoane, in functie de modalitatea in care aleg sa se inscrie la program", mai precizeaza comunicatul."O calatorie prin Europa este o experienta unica ce va schimba complet perspectiva tinerilor despre ce scoli vor sa urmeze, ce abilitati sa dobandeasca pentru a avea succes in cariera, ce limbi vor sa studieze la universitate. In plus, 65% din angajatori apreciaza experienta internationala a viitorilor angajati, asadar, acest program reprezinta un plus pentru viitoarea cariera a tinerilor participanti", a mai afirmat Muresan.A.D.