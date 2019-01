Cancelarul Kurz, pus la colt la bilantul presedintiei UE: Ne-ati facut de rusine! Un austriac raspunde: Uitati-va la Romania, nu sunteti in pozitia sa aratati cu degetul

Cu PSD in grupul vostru, daca ne uitam la Romania, nu sunteti in pozitia de a arata cu degetul

Nu uitati ca in grupul dvs sunt social-democratii romani. Daca aruncati o privire catre Romania, sa nu uitati ca nu sunteti in pozitia sa aratati au degetul in alte directii si sa faceti comentarii negative

Guvernul austriac a fost laudat pentru realizarile din mandatul sau la carma UE, insa punctul nevralgic a fost atins in fiecare discurs: pozitia fata de migratie.Amintim ca, la sfarsitul anului trecut, la Marrakesh, a fost aprobat de catre 150 de tari Pactul mondial al ONU asupra migratiei. Cateva tari membre UE, inclusiv Romania, au sustinut acordul, insa altele, in frunte cu Austria, aflata la acel moment la presedintia Uniunii, s-au retras din proces sau au ramas neutre, invocand necesitatea unor consultari interne.Asta a starnit critici dure din partea majoritatii grupurilor din PE, care au acuzat Austria ca isi doreste o Uniune bazata pe frica si egoism si considerand mandatul austriac "o rusine". Insa faptul ca acum la presedintia UE a ajuns Romania, cu al ei Guvern PSD-ALDE, nu a ramas fara ecou.Socialistii europeni au primit o replica usturatoare de la austrieci: "".Dar sa aruncam o privire asupra discursurilor sustinute astazi in plenul de la Strasbourg."Bilantul presedintiei austriece este impresionant daca ne uitam la numarul de acorduri dintre Consiliu, Parlament si Comisie. 134 de dosare finalizate cu succes, 73 de dezbateri cu Parlamentul European.Am experienta in ceea ce priveste contabilitatea si pot sa compar ceea ce a facut presedintia austriaca cu ceea ce au facut altii care au venit cu pretentii mai mari aici.. Cu exceptia acestui capitol si moment slab de presedintie, eu, ca presedinte al CE, nu am reprosuri de facut. Imi doresc mai multe presedintii la fel de consecvente precum cea austriaca", a fost evaluarea facuta de presedintele Comisiei Europene,Acesta a laudat Austria si pentru modul in care a reusit sa obtina consens in negocieri in ce priveste calendarul adoptarii Cadrului Financiar Multianual (CFM), dosar de importanta maxima in privinta caruia s-a atras atentia Romaniei ca trebuie sa continue cel putin cu aceeasi eficienta.Un discurs similar, insa cu accentul pe succesele presedintiei, l-a avut si presedintele popularilor europeni,: "Si noi vrem sa va multumim pentru ca".Socialistii europeni, insa, n-au indulcit cu nimic mesajul lor. In cele cateva minute alocate,a acuzat Austria ca a dus Europa pe drumul fricii si egoismului."Presedintia austriaca a inceput cu un motto important: 'O Europa care protejeaza'. E adevarat ca avem nevoie si de protectie, insa. Avem nevoie de o Europa puternica.. Avem apoi episodul acordului referitor la migratie, sustinut de majoritatea tarilor din lume, dar unele state membre nu au sustinut si in fruntea lor a fost Austria. Nu intelegem aceasta atitudine. Aceasta lipsa de ambitie in domeniul solidaritatii i-a afectat pe cetateni", a spus Rodrigues.Socialistii europeni nu sunt multumiti nici de negocierile pe calendarul CFM: "Am fost dezamagiti ca la ultimul Consiliu s-a decis ca acordul sa fie incheiat in toamna, e mult prea tarziu, multe tari vor avea de suferit.pentru a relaiza o Europa mai puternica".Legat de acordul pe CFM, insa, amintim ca premierul Viorica Dancila, chiar in conferinta comuna cu Juncker prilejuita de startul oficial al presedintiei romane, a dat de inteles ca motoarele nu vor fi intocmai turate, cum se asteapta oficialii europeni."Putem obtine un acord politic intr-un timp mai scurt, dar sa nu reflecte ceea ce noi ne dorim cu totii, o politica de coeziune puternica., dar bineinteles ca vom fi un mediator impartial si vom incerca sa obtinem consens", a spus atunci Dancila.Tonul critic a continuat si in discursurile reprezentantilor verzilor si stangii europene."Ce a ramas din aceasta preseditie austriaca? Multe propuneri au ramas blocate in Consiliu, dar ceea ceTumbele politice pe care le-a facut guvernul austriac pentru a-si atinge tinta in pactul migratiei.Avem multe state care doresc sa adere, ati lucrat enorm la acest dosar si dupa ati spus ca e un lucru prost si sa nu-l continuam. In loc sa gasiti o solutie, ati divizat si polemizat.Ati aratat ca guvernul dvs nu prea pune mare pret pe Uniunea Europeana.", au fost cateva dintre criticile dure ale copresedintelui Verzilor,La fel de dur a fost si reprezentantul stangii europene unite,"E o rusine pentru UE ca Austria, presedintele Consiliului, nu a semnat pactul migratiei de la Marrakesh, semnat de 150 de state, si era un acord moderat. De ce ati facut de rusine UE in acest fel?Spun asta in numele stangii europene, si au fost si alte voci, chiar si dl Juncker a abordat subiectul, chiar daca a fost mai politicos pentru ca face parte din grupul dvs politic", a spus Papadimoulis.Au fost insa si cativa care au luat apararea guvernului austriac."A fost foarte bine, ca o gura de aer proaspat. Ati indicat foarte clar ce altii nu voiau sa spuna: ca Europa nu e nici gata si nici nu trebuie sa primeasca la nesfarsit valuri de migranti", a spus eurodeputatul Jan Zahradil, de la conservatorii europeni.De aceeasi parere a fost si Jorg Meuthen de la EFTD: "Pamantul se invarte in continuare si nu au inceput noi razboaie. UE se schimba drastic, azi e alta fata de ce a fost inainte de presedintia austriaca. Pentru prima data o presedintie a Consiliului nu s-a simtit obligata sa se prezinte a fi pentru centralizare.Cred ca presedintia austriaca la un moment dat va fi privita ca un punct de cotitura in istoria UE. Un pic de impotrivire fata de directia Uniunii nu strica. Nu strica sa nu mai spui la toate 'da' si 'amin'".Cand a venit insa randul eurodeputatului austriac Harald Vilimsky, acesta a adus in discutie Romania, amintindu-le socialistilor ca in grupul lor sunt cei de la PSD."Aceasta presedintie austriaca a Consiliului a fost profesionista, una de exemplu.Ofer o replica si lui Juncker, care a spus ca nu poate intelege de ce Austria nu a aderat la pactul ONU pentru migratie. Simplu: in Austria exista o majoritate democratica in Parlament. Nu vrem sa ne simtim obligati de ceva care sa ne submineze suveranitatea nationala".Si cu Romania si-a incheiat si Kurz interventiile in plenul PE: "Toate cele bune presedintiei romane".