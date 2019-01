Cine i-a tradus discursul lui Donald Tusk si cum a ajuns sa pronunte asa bine in limba romana

Ziare.

com

Dan Marasescu este seful unitatii de limba romana a translatorilor de la Consiliul Uniunii Europene, potrivit Transilvania Reporter . Acesta s-a declarat surprins de reactia romanilor la discursul presedintelui Consiliului European."Am vazut reactiile si pe Facebook si sunt surprins de ce amploare au luat lucrurile, eu nu mi-am facut decat treaba. Discursul si l-a scris el singur, nu stiu cine i-a furnizat citatele, dar cea mai mare parte a scris-o singur. Eu am primit textul in engleza si apoi l-am tradus. Am facut si o inregistrare vocala si i-am dat-o. Nu va imaginati ca m-am intalnit cu el si am stat fata in fata la masa. Nu asa se procedeaza", a explicat Marasescu pentru sursa citata.Acesta s-a aratat impresionat de pronuntia lui Tusk si a sustinut ca, "daca ar fi avut timp sa repete inca o data, ar fi citit chiar impecabil".Potrivit sursei citate, Marasescu lucreaza de 13 ani ca translator la Consiliul Uniunii Europene. S-a nascut in Campina, dar a urmat un liceu din Cluj-Napoca, iar apoi a absolvit Facultatea de Litere a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj si un master la Universitatea din Malaga.Dan Marasescu vorbeste engleza, franceza, italiana si spaniola.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a marcat cel mai autentic moment al ceremoniei prin care Romania a preluat oficial presedintia UE. A vorbit, joi seara, integral in limba romana, si printre citate din Eliade si Nichita Stanescu, a incurajat romanii care au aparat statul de drept si Constitutia sa o faca in continuare, asa cum Duckadam a aparat patru penalty-uri la Sevilla in 1986.