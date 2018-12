Comisarul european pentru Politici de Vecinatate: Presedintia Romaniei la Consiliul UE va fi o "provocare"

Ziare.

Intrebat, intr-un interviu acordat publicatiei germane Handelsblatt, daca este o idee buna ca Europa sa predea Presedintia Consiliului UE unei tari "instabile" precum Romania, Johannes Hahn a afirmat: "Planul de actiune al mandatelor Presedintiei Consiliului UE a fost elaborat de cativa ani. Mandatul Romaniei va fi in mod sigur o provocare pentru toata lumea din cauza agendei ambitioase"."Insa eu sunt increzator ca pot fi atinse multe obiective prin interactiunile cu institutii - Consiliul European, Comisia Europeana si Parlamentul UE", a subliniat Johannes Hahn.Rugat sa comenteze daca, in acest context, Presedintia Consiliului UE nu este decat un exercitiu de imagine, Johannes Hahn a precizat: "Sarcinile Presedintiei Consiliului UE se refera in primul rand la stabilirea temelor si la impulsionarea agendei. Austria s-a descurcat foarte bine" in mandatul semestrial de presedinte al Consiliului UE.Austria detine in prezent Presedintia semestriala a Consiliului UE. Mandatul Romaniei incepe la 1 ianuarie 2019.