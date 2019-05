Detaliile din spatele procesului de 80 de milioane de euro, pierdut de Romania la Tribunalul UE

Cele mai interesante declaratii

Decizia Tribunalului Uniunii Europene

"Decizia este clara!"

"Aprobarile se fac la nivel inalt"

OUG, premeditata?

Ordonanta data de Dancila

Romania a castigat, in 2017

Radu Cantar: Nu s-au exercitat presiuni

MAE si APIA anunta recursul

Demis dupa avertismentul lui Dragnea

Cine este actualul agent guvernamental

Razvan Horatiu Radu sustine ca actiunile in anulare nu se fac fara un mandat aprobat la cel mai inalt nivel."Cercetarea acelor documente ne-ar lamuri si daca decidentii au fost sau nu indusi in eroare sau daca li s-a prezentat corect situatia preexistenta.""Acesti 100 de milioane sunt suportati de catre bugetul public. De catre toti cetatenii Romaniei. De ce? Cine a gresit? Asta cred ca ar trebui sa aflam.""Decizia de corectie nu s-a dat pentru ca banii s-au cheltuit corespunzator, ci pentru ca existau o serie de probleme."In 2017, Romania a castigat un proces intr-un caz similar."Dar atunci s-a lucrat foarte bine cu APIA, s-a facut actiunea in termen, iar motivele pentru aplicarea corectiei erau discutabile. In plus, nu s-a lucrat sub presiunea politica, sub care inteleg ca s-a lucrat vara trecuta. Iar cand lucrezi sub presiune, faci si greseli" Romania trebuie sa ramburseze Comisiei Europene suma de 80 de milioane de euro si sa plateasca cheltuieli de judecata, dupa ce a pierdut un proces la Tribunalul Uniunii Europene (CJUE), deoarece agentul guvernamental Radu Cantar a inregistrat prea tarziu cererea de chemare in judecata.Este vorba de un proces in care Romania cerea anularea unor corectii financiare de 80 de milioane de euro, din cauza unor nereguli la fondurile europene pentru agricultura si dezvoltarea satelor. Aceste corectii fusesera impuse de Comisia Europeana pe 13 iunie 2018. Totusi, autoritatile romane nu s-au grabit cu contestarea acestora in instanta.Potrivit deciziei Tribunalului UE, "."", motiveaza Tribunalul UE.Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca va contesta decizia la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) . Magistratul Razvan Horatiu Radu, fost Agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a comentat pentruacest caz.Vazand explicatiile MAE mi-am amintit de o gluma larg raspandita printre juristi, cu avocatul care dupa ce pierde un proces ii spune clientului ca a castigat", spune Radu.In prezent procuror la Parchetul General, magistratul arata ca intreaga discutie publica in acest caz ar fi pornit pe o pista gresita."A cauta si gasi o vina Agentului Guvernamental pentru ca s-au pierdut fonduri europene de aproximativ 100 milioane de euro mi se pare profund gresit.Agentul Guvernamental actioneazaEl aici a fost chemat sa salveze o situatie preexistenta care a dus la aplicarea de catre Comisia Europeana a unor corectii financiare severe", precizeaza Horatiu Radu.Strict procedural, Ministerul Agriculturii, in subordinea caruia se afla APIA, este cel care i-a cerut Agentului Guvernamental sa anuleze aceste decizii si pentru asta sunt documente care se aproba si de catre Guvern.", explica Razvan Horatiu Radu."Trebuie mers putin in profunzime. Intamplator cunosc niste detalii. Acesti 100 de milioane sunt suportati de catre bugetul public. De catre toti cetatenii Romaniei. De ce? Cine a gresit?Intamplator sau nu, la Ministerul Agriculturii au fost premeditate cateva miscari pentru trecerea sumei (corectiei) de 100 de milioane in sarcina bugetului public.Un fost secretar de stat de acolo alerga personal cu un proiect de ordonanta de urgenta si facea si presiuni pentru adoptarea sa. Astfel, inainte de publicarea deciziei de corectie s-a modificat un act normativ si s-a creat baza legala pentru ca aceste sume de bani sa treaca la bugetul public. Cred ca asta ar fi interesant de aflat.De ce atata zbatere pentru acoperirea unor neregularitati in cele din urma?", mai spune fostul agent guvernamental.Pe 20 aprilie 2018, Guvernul Dancila a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 29/2018 pentru completarea OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.Actul normativ prevede alocarea temporara a unor fonduri din bugetul de stat catre Ministerul Agriculturii, in cazurile in care "intre statul roman si Comisia Europeana sunt situatii divergente."," se arata in ordonanta.OUG este contrasemnata de ministrul Agriculturii, Petre Daea, ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si de secretarul de stat din MAE, George Ciamba.Razvan Horatiu Radu da un exemplu o decizie din februarie 2017, cand Romania a reusit sa anuleze in instanta o corectie de peste 100 milioane de euro: ""."Dar atunci s-a lucrat foarte bine cu APIA, s-a facut actiunea in termen, iar motivele pentru aplicarea corectiei erau discutabile. In plus, nu s-a lucrat sub presiunea politica, sub care inteleg ca s-a lucrat vara trecuta. Iar cand lucrezi sub presiune, faci si greseli", declara acesta."Cei care inteleg ca faceau presiuni au plecat din functii si raman banii pierduti si functionarii MAE care trebuie sa explice cum e cu calendarul.", conchide fostul agent guvernamental al Romaniei.Agentul Guvernamental al Romaniei la CJUE, Radu Cantar, a reactionat in urma afirmatiilor facute de Horatiu Radu. Intr-o declaratie pentru, facuta dupa publicarea acestui articol, el precizeaza ca ".""Avand in vedere ca, in afara de mine, au mai fost trei colegi care s-au ocupat de cauza, va indemn sa-i consultati, mai ales ca una din persoanele ce s-a ocupat efectiv de aceasta cauza nici nu mai lucreaza la MAE, astfel incat cred ca va poate oferi o opinie impartiala. Referitor la afirmatia potrivit carei- din respect ma cenzurez sa ofer un contra-exemplu dintr-o cauza din anul 2017, in care s-a procedat identic!", ne-a spus Radu Cantar, fara sa dea detalii.Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca o sa conteste decizia la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si ca Radu Cantar s-a incadrat in termen atunci cand a depus cererea de anulare a Decizii CE prin care s-au impus corectiile financiare.APIA a avut un punct de vedere similar: ".""Potrivit art. 56 din statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, deciziile Tribunalului sunt susceptibile de recurs la CJUE, termenul pentru exercitarea caii de atac fiind de 2 luni de la notificarea lor, iar autoritatile romane urmeaza sa uziteze de acest drept, dat fiind faptul ca, in cauza, Tribunalul UE nici nu a organizat o dezbatere orala a cauzei", arata APIA. Romania cere anularea unor corectii financiare de aproximativ 80 de milioane de euro.Razvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit, pe 19 ianuarie 2013, in functia de Agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Anterior, el a fost Agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene (2011-2012), iar in perioada 2007-2011 Agent Guvernamental al Romaniei pentru Curtea Europeanaa Drepturilor Omului (CEDO).Razvan-Horatiu Radu a fost demis din functie in mai 2018, la doua zile dupa ce Liviu Dragnea a declarat public ca acesta ar bloca actele Guvernului."Mai este un domn la MAE care se opune la tot ce vine de la Guvern. O sa-i propun premierului sa avem o analiza serioasa a tuturor celor din guvern care au blocat acte. Nu stiu ce va face ministrul respectiv cu el. Noi nu mai vrem sa ne pacalim cu notiunea de coincidenta ", spunea atunci Dragnea.In locul lui Razvan-Horatiu Radu a fost numit un nou agent guvernamental la CJUE, in persoana lui Costin Radu Cantar, un fost avocat specializat in divorturi. Adevarul a dezvaluit ca acesta este fiul lui Mircea Cantar, seful ziarului "Cuvantul Libertatii" din Craiova, o publicatie apropiata de liderii PSD Dolj, Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda. In 2016, el a picat un examen de intrare in MAE, dupa cum arata site-ul institutiei.In declaratia de avere din 2017, Costin-Radu Cantar, noul agent guvernamental al Romaniei pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene, mentioneaza ca a castigat aproximativ 3.000 de lei din pariuri sportive. Costin Cantar a jucat la pariuri in timp ce era angajat in functia de inspector la Consiliul Concurentei.Pe de alta parte, Radu Cantar a fost sprijinit in aceasta functie de fostul ministru al Afacerilor Europene pana in toamna anului trecut, Victor Negrescu.Negrescu si Cantar fac parte din echipa PSD care a fost trimisa la Bruxelels pentru a-i superviza pe diplomatii din MAE care discuta cu oficialii europeni aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare.