Europa mea: Cele doua suflete din pieptul Europei de Est

"Urbani" versus "provinciali"

Concentrarea puterii

Conservatorismul structural din Est

Centrul este stabilitatea

Ziare.

com

Probabil ca fiecare stat se confrunta cu asemenea evolutii, dar la noi, in Europa Centrala si de Est, este tot mai evident ca am devenit o societate putin schizofrena. Avem mereuAceasta versiune a noastra o regasim cu preponderenta la sate si in inimile celor care nu mai sunt cei mai tineri, dar nici prea in varsta, nici prea bogati, dar nici saraci, care au deja familie si un loc de munca. Femeile casatorite cu copii sunt in mod special incluse in aceasta categorie. Acestia sunt alegatorii care ii asigura premierului Viktor Orban, in Ungaria, majoritatea de doua treimi.Ceilalti traiesc mai mult in marile orase. Sunt tinerii, studentii, cei fara obligatii, tinerele femei pentru care dreptul de a avorta cantareste mai mult decat obligatiile maternale, cei care vorbesc mai multe limbi straine si care calatoresc cu placere. Ei privesc spre un viitor plin de fagaduinte. Ii gasiti des pe strada. Demonstreaza mult si cu pasiune, in Polonia, in Ungaria, in Serbia, Romania si Slovacia. Lor nu le ajunge daca totul ramane neschimbat. Au oroare de notiunea de stabilitate, cea mai importanta valoare a laturii conservatoare din noi.Acesti doi poli ai societatii au existat mereu. La noi, in Ungaria, elitele orasenesti erau numite, inca din anii '20-'30 ai secolului trecut, "urbanii", toti ceilalti erau "provincialii". Ambele tabere si-au creat o cultura, literatura, muzica, arta de valoare certa. Dar occidentul a vazut dintotdeauna doar partea noastra urbana. Numai operele urbane au fost traduse in vest. Doar intelectualii urbani erau cautati de jurnalistii occidentali, dupa schimbarea din 1989. Asa a ramas si astazi.La noi insa, scriitorii provinciali, care descriau viata de la sate cu dragoste si minutiozitate, se bucurau dintotdeauna de popularitate. Noi ascultam mai mult de vocea noastra interioara, cea a muzicii populare si a dragostei tragice. In noi rasuna mereu lamentatia baladei de dor a natiunii.Si astazi, cei din vest ne privesc cu interes temperat atunci cand demonstram impotriva puterii. Poate, isi spun ei, esticii nu s-au smintit de tot. Restul, majoritatea, nu intereseaza pe nimeni.Cert este ca apare o noua generatie pentru care "anti-comunismul" nu mai reprezinta nimic. Pe ei ii deranjeaza actuala putere "diabolica". Pe undeva au dreptate. Spiritul unui viitor luminos, care domina in anii schimbarii politice, a disparut demult. Fie ca sunt social-democratii din Slovacia si Romania, fie ca sunt conservatorii din Polonia, Serbia si Ungaria, fie ca sunt criticii fata de UE sau cei care venereaza UE precum in Serbia, guvernele incearca din rasputeri sa ocupe toate functiile din societate si sa isi subordoneze economia., la mare distanta de spiritul libertatii care ii anima pe oamenii de la revolutie, generatia parintilor celor care demonstreaza astazi. Copiii lor isi spun acum ca trebuie sa defintiveze ceea ce au inceput parintii lor.Batranii vor disparea la un moment dat, tinerii vor creste si, odata cu ei, potentialul schimbarii. Dar, din pacate, multi dintre acesti tineri emigreaza in vestul care corespunde mai mult idealurilor lor si unde castiga mai bine. Ceea ce duce la conservatorismul structural din Europa de Est.Sondajele atesta ca guvernele din Polonia, Serbia si Ungaria nu au de ce sa se teama, deocamdata. In Romania si Slovacia, situatia este putin diferita, iar alegerile ar putea aduce schimbari. Poate pentru ca acolo nu guverneaza conservatorii care invoca mai des familia, religia si patria, ci social-democratii corupti, fara mesaj propriu, care nu se prea sinchisesc de "vocea poporului" de la tara.Viitorul este inevitabil, iar tinerii nostri de la orase, elitele de maine, isi doresc o alta tara fata de cea in care traiesc astazi.. Bruxellesul planifica sa aloce mai putine fonduri pentru Europa Centrala si de Est, ceea ce va accentua tendintele emigrationiste ale tinerilor ambitiosi.si nu in viitorul mai bun din Germania sau Anglia. Este ceea ce ar trebui sa inteleaga Bruxellesul.In ceea ce ne priveste, nu trebuie sa ne luptam cu noi. Eu-l nostru urban si egoul provincial sunt doua suflete, e adevarat. Dar ambele salasluiesc in acelasi piept. Suntem inseparabili, ambitiosii si comozi. Iar la mijloc se afla, dupa care tanjim cu totii.