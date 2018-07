Guvernul recunoaste ca Romania a ramas in urma cu implementarea a 45 de directive europene

45 sunt cele netranspuse, din cate am inteles

Printre proiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei de marti, 24 iulie, s-a numarat si o nota "privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei".La solicitarea jurnalistilor, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat ca Romania a reusit sa evite trei proceduri de infringement. Exista, insa, alte 45 de directive pe care tara noastra a intarziat sa le transpuna."Nota contine informatii deja stiute in spatiul public. Stim ce directive am implementat si ce directve mai avem de implementat. Din ceea ce a spus in sedinta de guvern ministrul Victor Negrescu (al Afacerilor Externe - n.red.) am inteles ca, de fapt, Comsia (Europena - n.red.) a clasat deja 3 proceduri de infringement (impotriva Romaniei - n.red.) . Pentru 13 proceduri de transpunere a directivelor europene a fost notificata Comisia.Numarul celor pe care le mai avem de transpus este mai mic decat in alte perioade din an.. Si in perioada urmatoare fiecare minister va lua masurile care se impun pentru a rezolva aceasta situatie", a precizat Nelu Barbu.Printre directivele neimplementate se numara, spre exemplu, 2302/2015 (care vizeaza despagubirea turistilor in caz de faliment al agentiei de turism) si 2015/849 (privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului) .