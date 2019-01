LIVE Tur de forta al liderilor UE veniti la Bucuresti - intalniri maraton cu Iohannis, Dancila si sefii Parlamentului. Fara Dragnea

LIVE TEXT

Ziua incepe cu o conferinta comuna sustinuta la ora 10:35 de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Oficialul european va merge apoi la Parlament, unde se va intalni cu seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cu vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache. Asta pentru ca seful PSD Liviu Dragnea si-a delegat atributiile si, cel mai probabil, nici nu s-a intors inca in tara din vacanta.La Guvern programul este ceva mai aglomerat. Ziua incepe cu primirea Colegiului Comisarilor, oficialii din Executiv urmand sa aiba discutii cu cei 28 de comisari europeni. Apoi, ajunge la Palatul Victoria si Juncker, care, la 12:30, va sustine declaratii comune cu Viorica Dancila.Presedintia romana a UE se desfasoara intr-un context tensionat. Liderii europeni continua sa-si declare ingrijorarea in ce priveste respectarea independentei Justitiei si a statului de drept in Romania. Totodata, ei au criticat Guvernul de la Bucuresti considerand ca, desi tehnic este pregatit, nu a inteles "pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE".- Seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de Klaus Iohannis.************- Palatul Cotroceni - Primirea Presedintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker.- Palatul Cotroceni - Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu membrii Colegiului Comisarilor.- Palatul Cotroceni - Conferinta de presa comuna a presedintelui Iohannis cu presedintele Comisiei Europene.- Palatul Victoria - Vizita Colegiului Comisarilor Europeni.- Palatul Victoria - Clustere tematice cu participarea membrilor Guvernului Romaniei si comisarilor europeni.- Palatul Parlamentului - Presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker se intalneste cu Tariceanu si Iordache.- Palatul Victoria - Premierul Viorica Dancila il primeste pe presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker.- Palatul Victoria - Intrevederea premierului Dancila cu presedintele Comisiei Europene.- Palatul Victoria - Fotografie de familie- Palatul Victoria - Conferinta de presa comuna a premierului Dancila cu presedintele Comisiei Europene.- Palatul Victoria - Reuniunea plenara a Guvernului Romaniei si Colegiului Comisarilor, in cadrul unui dejun de lucru.