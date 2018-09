Manfred Weber, cenzurat de traducatorul in limba romana cand l-a criticat pe Dragnea

Ziare.

Discursul a avut loc in contextul in care discutia despre activarea Articolului 7 din Tratatul UE in cazul Ungariei s-a indreptat si catre situatia din Romania, inclusiv protestele violente din 10 august de la Bucuresti.Insa traducatorul in limba romana al interventiei a omis sa prezinte acest aspect, scrie Adevarul "Exista si un al doilea exemplu, pe care doresc sa vi-l impartasesc. Am avut demonstratii de masa in aceasta vara nu in Budapesta, ci in Bucuresti, cu violente pe strazi. Presedintele a trebuit sa intervina la aceste demonstratii si a trebuit sa ceara politiei sa fie mai atenta.. Am fost de acord cu totii, inclusiv socialistii, sa punem acest aspect pe agenda viitoarei sesiuni plenare, si din nou imi exprim speranta ca fiecare este gata sa lupte impotriva coruptiei in toate privintele si nu numai in acest caz aflat, in acest moment, in dezbatere"."Exista si un al doilea exemplu pe care doresc sa vi-l impartasesc. Am avut demonstratii de masa in aceasta vara nu in Budapesta, ci in Bucuresti, cu violente pe strazi. Si presedintele a trebuit sa intervina in aceste demonstratii si a trebuit sa ceara politiei sa fie mai atenta.Exista si alte probleme politice in sanul grupului politic socialist din Europa si sper ca toata lumea e dispusa sa lupte impotriva coruptiei, in toate situatiile in care aceasta se manifesta".Momentul poate fi urmarit la minutul 00:34:48 din acest link