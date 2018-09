Parlamentul European a stabilit cand o convoaca pe Dancila. Apoi, voteaza o rezolutie despre situatia din Romania

Ziare.

In plus, Muresan a mai scris ca Viorica Dancila va fi invitata la dezbaterea de la inceputul lunii."Avem noutati despre dezbaterea privind situatia din Romania care va avea loc in Parlamentul European: dezbaterea in plen va avea loc in prima sesiune plenara din luna octombrie ().Parlamentul European va adopta oin cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie ().Prim-ministrul Guvernului Romaniei va fi invitat la dezbaterea de la inceputul lunii octombrie", a notat europarlamentarul Siegfried Muresan pe pagina personala de Facebook Parlamentul European a decis, saptamana trecuta, ca va avea o dezbatere in plen despre situatia din Romania , fiind vorba despre modificarile din Justitie si statul de drept, dar si despre protestele din 10 august, unde jandarmii au facut uz de gaze lacrimogene in exces, fapt cercetat si de Parchetul General.Propunerea dezbaterii a venit din partea grupului Verzilor. Desi a fost invitat si prim-ministrul Romaniei, dupa cum afirma Muresan, asta nu inseamna ca va si merge.Nu ar fi prima data cand Viorica Dancila ar fi invitata in plenul PE, pentru a explica situatia de la Bucuresti.In luna februarie, premierul roman a absentat de la dezbaterea privind modificarile pe care puterea politica de la Bucuresti le adusese legislatiei din Justitie . Un episod inedit a fost marcat atunci de prezenta ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care nu a fost lasat sa ia cuvantul, pentru ca regulile nu permiteau acest lucru.La dezbatere fusese invitat premierul tarii, asa cum au anuntat oficialii europeni, insa PSD a sustinut ca si acest lucru a fost o minciuna si o dezinformare.