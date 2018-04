Patru tari, printre care si Romania, vor sa boicoteze summitul UE - Balcanii de Vest

Ziare.

Presedintia bulgara a Consiliului Uniunii Europene a anuntat ca integrarea statelor din Balcanii de Vest in UE este prioritara, iar un eventual boicot ar reprezenta o provocare la adresa diplomatiei.Potrivit unor surse diplomatice,, relateaza site-ul agentiei Novinite. Kosovo a anuntat ca presedintele Hashim Thaci va fi prezent la discutii.Cele patru state ar urma sa apeleze la o solutie de compromis in cazul summitului UE-Balcanii de Vest: delegatiile vor participa o cina de lucru cu o zi inainte de summit, urmand a fi reprezentate de celelalte state membre in cadrul discutiilor din 17 mai.Premierul sarb Ana Brnabici a declarat ca nu accepta ideea de a participa la un summit alaturi de Kosovo, catalogand prezenta autoritatilor kosovare la Sofia drept "un nonsens politic"."Bulgaria este partenerul nostru de incredere, Uniunea Europeana reprezinta obiectivul nostru strategic si vrem sa mentinem o buna comunicare. Tara noastra vrea sa participe la aceasta intrunire, dar Kosovo nu poate nici macar teoretic sa participe la forum. Comisia Europeana este neutra in privinta statutului, Kosovo nu este un stat, ci o regiune in cadrul Republicii Serbia. Stabilitatea regionala este foarte importanta pentru Serbia, intrucat orice fel de destabilizare poate afecta progresele realizate pana acum", a spus Brnabici.Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru si Kosovo au facut demersuri pentru a initia negocierile de aderare la Uniunea Europeana. Kosovo, fosta provincie sarba, si-a declarat independenta in anul 2008 si a fost recunoscuta de peste o suta de state, inclusiv de Statele Unite si de majoritatea statelor membre UE. Serbia s-a opus independentei Kosovo, insa a instaurat mecanisme de dialog cu Pristina pentru a rezolva disputa.